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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

نهى عابدين
نهى عابدين

كشفت الفنانة نهى عابدين حقيقة رفضها للإرتباط مرة أخري بعد إنفصالها  ، وأنها ستعيش لإبنها فقط .

وقالت الفنانة نهى عابدين خلال لقائها  برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري ، أن المشاعر متغيرة بطبيعتها ، ومن الممكن أن تكون جالسة في وقت ما تشعرين بشئ معين، وهذه مشاعر صادقة لهذه اللحظة، ومن الممكن أيضا  أن يمر شهر أو أقل وتتغير هذه المشاعر، فيتحول الكلام الذي قيل إلى شيء آخر .

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وعن علاقتها بأبنها ، أضافت نهى عابدين: أنها لا تترك نهى الممثلة تتحكم في نهى الإنسانة والأم وأنها تحرص دائما على أن تتعايش مع ابنها بشكل طبيعي ، وأنها ليست من الأشخاص التى ترفض الظهور فى الأماكن العامة وأنها تنسي تماما نهي الممثلة وهي تتعامل مع ابنها ، معلقة: “أهم دور أديته في حياتي هو دور الأم، لست أم صعبة ولكني أم حنونة”. 

وشاركت الفنانة نهى عابدين فى مسلسل العتاولة فى الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ ،  تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

الفنانة نهى عابدين نهى عابدين مسلسل “العتاولة أبطال مسلسل العتاولة مسلسلات رمضان 2024

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