نهى عابدين: الممثل طول الوقت في حالة عدم اتزان نفسي.. فيديو

حلت الفنانة نهى عابدين، ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة نهى عابدين،: "الممثل طول الوقت في حالة عدم اتزان نفسي"، موضحه: "الممثل ممكن يكون عنده عيد ميلاد أو موقف حلو، ورايح اللوكيشن يعمل دور حزين ويمر بظروف سيئة جدا وهذا يسبب خلل في النفسية".

وأضافت: "حبي ودراستي لعمل النفس نفعني أني أذاكر الشخصية.. وأي دور بيجلي بذاكر أبعاده الشخصية".

وأشارت الفنانة نهى عابدين،: "قبل ما أدخل المعهد درست علم نفس واجتماع لمدة سنتين وبعد ذلك دخلت معهد فنون مسرحية".

واسترسلت الفنانة نهى عابدين،: "مفيش أسباب معنية للاكتئاب لكن هو بيكون تراكمات".