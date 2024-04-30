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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأبيض والأسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت الفنانة نهى عابدين جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

 

وتتميز نهى عابدين  ،   بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد نهى عابدين،   أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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الفنانة نهى عابدين نهى عابدين نهي اطلالة ملفته

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