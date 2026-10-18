مشيئة الله الصالحة.. الأب ألكسندروس چورچ يتناول دعوة بطرس والصيد الكثير في عظة الأحد

أذيعت، اليوم الأحد، عظة جديدة عبر قناة ON، قدمها الأب القمص ألكسندروس چورچ، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس «عمود الدين» بدمياط الجديدة، وذلك في إطار برنامج «عظة الأحد» الأسبوعي.

دعوة بطرس والصيد الكثير

وتناول الأب القمص، من خلال قراءات قداس الأحد الثاني من شهر بابة، موضوع إنجيل «دعوة بطرس والصيد الكثير»، الوارد في إنجيل معلمنا لوقا، الأصحاح الخامس، متأملًا في مشيئة الله الصالحة، وكيف يمكن لطلباته التي تبدو للإنسان غريبة أو شاقة أن تقوده إلى الخير الوفير والبركات الكثيرة.

وأشار إلى أن ما يطلبه الله من الإنسان قد يبدو أحيانًا غير مألوف أو متعبًا، لكنه يحمل في طياته خيرًا كثيرًا، داعيًا إلى الثقة في تدابير الله والتسليم لمشيئته، والصلاة قائلين: «افْعَلْ بِنَا كُلَّ مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنَيْكَ» (قض ١٠: ١٥).