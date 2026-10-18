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لأول مرة في مصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو| صور
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة في مصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو| صور

مترو الخط الرابع
مترو الخط الرابع
حسام الفقي

شهد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خروج ماكينة الحفر في محطة الملك الصالح ضمن أعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو. 

وكشف "جويلي" عن وصول 6 قطارات جديدة للخط الرابع لمترو الأنفاق، في إطار الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المشروع، الذي يستهدف تحسين خدمات النقل الجماعي وتسهيل حركة تنقل المواطنين. 

وأوضح أن الخط الرابع يتكون من 4 مراحل، بإجمالي أطوال تصل إلى 101 كيلومتر، ويضم 58 محطة، ومن المستهدف أن يخدم مليوني راكب، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق وتيسير التنقل بين المناطق التي يمر بها.

وأكد أن أعمال تنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو للانفاق تمثل ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر وانه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) والتي تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح انتهاءً بمحطة الفسطاط.

مضيفاً أن تنفيذ الأعمال الانشائية والكهروميكانيكية تتم بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، كما يتم تنفيذ اعمال الأنظمة والسكة والورشة من خلال تحالف (ميتسوبيشي/ اوراسكوم ) كما أنه يتم توريد الوحدات المتحركة بالمشروع من خلال شركة ميتسوبيشي اليابانية لتصنيع وتوريد عدد 23 قطار وتم توريد أول قطار في مايو 2026.


 وأضاف أنه سيتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل وجارى حاليا دراسة المراحل الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة)، والثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة)، وتحقق المرحلة الاولى من الخط خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الاول للمترو في محطة الملك الصالح.

وستحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة ومع مونوريل شرق النيل عند محطة هشام بركات وستحقق المرحلة الثالثة منه تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، كما ستحقق المرحلة الرابعة منه تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان) في محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة، ومع مونوريل شرق النيل في محطة الفتاح العليم .

وأشار الى الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع لمترو الأنفاق في الربط ‏بين محافظتى القاهرة والجيزة علاوة على إنه أول خط يربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم ، فيصل ، العمرانية ، الجيزة ، مدينة نصر ، جامعة الأزهر ، القاهرة الجديدة) ، وكذلك ربط المناطق العمرانية الجديدة بشبكة الجر الكهربائي، وخدمة قطاع السياحة لمروره بالعديد من المزارات السياحية (المتحف الكبير - متحف الحضارات - القاهرة التاريخية)، وبذلك يعتبر"حلقة وصل سياحية وتنموية"، كما أنه سوف يربط بين التاريخ (الأهرامات والمتحف المصرى الكبير) والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ) ومن المتوقع أن ينقل بعد إكتماله 2 مليون راكب يومياً.

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خروج ماكينة الحفر مشروع الخط الرابع للمترو الخط الرابع للمترو

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