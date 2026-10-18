محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية

طالب الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، إلى جانب الأدوية، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول المنتجات وحماية المواطنين من المستحضرات مجهولة المصدر أو التي تحمل بيانات متضاربة.

تاريخين للإنتاج والصلاحية

وأوضح محفوظ رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ظهور عبوة تحمل أكثر من سعر أو تاريخين للإنتاج والصلاحية يستدعي تدخل الجهات الرقابية المختصة لفحصها والتحقق من سلامة بياناتها ومراجعة سجلات التصنيع والتعبئة وأرقام التشغيلات المرتبطة بها.

وشدد على أهمية عدم توجيه اتهامات إلى أي مصنع أو جهة قبل الانتهاء من الفحص الفني، مؤكدًا أن تحديد مصدر الخلل يتطلب مراجعة دقيقة لجميع مراحل التصنيع والتعبئة والتداول.

حلقات الإمداد المختلفة

وأشار رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة إلى أن منظومة التتبع الدوائي من شأنها تسهيل الوصول إلى مصدر المنتجات ومتابعة انتقالها عبر حلقات الإمداد المختلفة، بما يساعد على اكتشاف المخالفات والتعامل معها بصورة أسرع.

مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية

وأكد أن تطوير المنظومة لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك ومعالجة أوجه الخلل ومنع تكرارها.