قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا
أحمد موسى ينتقد تصاعد الفوضى في أوروبا : أين شعارات الحريات وحقوق الإنسان؟
آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام نوتينغهام فورست
أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته
القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا
أحمد موسى يكشف أهداف واشنطن تجاه إيران ويحذر من تداعيات ما بعد انتخابات الكونجرس
أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حصول الحوثيين على ملياري دولار لحماية السفن في باب المندب
رسائل قصر الاتحادية.. قراءة في اجتماع مجلس الدفاع الوطني وتضامن مصر المطلق مع السعودية
أنور قرقاش: زيارة الأمير خالد بن سلمان للإمارات تؤكد عمق العلاقات مع السعودية ورسوخها
المتحدث العسكري يكشف عن جهود توطين الصناعات العسكرية وتنوع التسليح
أحمد موسى: مصر تستهدف دعم أمن السعودية وخفض التصعيد في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواد مخدرة وأدوية.. جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات للتهريب| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي

تمكن رجال جمارك مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور حسين هيكل  المدير العام من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى كمية من  المواد المخدرة و الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة .

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الأولى برئاسة عمرو عبد المنعم مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أمريكا علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS984 القادمة من لوس انجلوس  اشتبه عماد سيد مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية لارتباكه الشديد .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز  مأمور الفحص ومحمد الدمرداش رئيس القسم  تحت اشراف محمد عبد المنعم مدير ادارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض علي محمد رمضان مدير الحركة قام بتكليف حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 26 سيجارة إلكترونية بها سائل مخدر و6 تانك شفاف يحتوي علي زيت سائل مخدر و27 قطعة حلوي بها مخدر و 4 علب بها كمية من بذور نبات الماريجوانا المخدر .

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد الدلهماوى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أمريكا علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS986 القادمة من نيويورك اشتبه عبدالحمن إبراهيم مأمور اللجنة في راكب أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية  .

وبالعرض علي أحمد موسى مدير الحركة قام بتكليف عبد الرحمن إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد 5 سيجارة إلكترونية تحتوي علي مادة مخدرة وكيس بلاسيتك يحتوي علي مادة مخدره بوزن 164 جرام .

أما المحاولة الثالثة والأخيرة فكانت فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد البسيوني القائم بأعمال مدير الادارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الخطوط الجوية العراقية رقم IA101 ،اشتبه هاني محمود رئيس القسم المعين بلجنة الخط الأخضر في راكبة أجنبية الجنسية لقصر مدة السفر .

وبتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد الدمرداش ومحمد ابراهيم تحت اشراف سامح سيد مدير ادارة الفحص تم تأكيد الاشتباه

بالعرض علي حازم ياسين مدير الحركة قام بتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 22 علبة دواء خاص بعلاج السرطان باهظة الثمن .

وقرر الدكتور حسين هيكل مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام  102 و103 و104 لسنة 2026 ، بعد العرض علي يوسف فؤاد رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة مصلحة الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

لجنة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية

لجنة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تعقد جلسة استماع بمقر النواب

مسح سيزمي بحري متطوّر بشرق المتوسط

"البترول" تستعد لتنفيذ مسح سيزمي بحري متطوّر بشرق المتوسط

وزير الصحة

وزير الصحة: القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير المنظومة الصحية وتوطين صناعة الدواء

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

المزيد