مواد مخدرة وأدوية.. جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات للتهريب| صور

تمكن رجال جمارك مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور حسين هيكل المدير العام من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى كمية من المواد المخدرة و الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة .

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الأولى برئاسة عمرو عبد المنعم مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أمريكا علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS984 القادمة من لوس انجلوس اشتبه عماد سيد مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية لارتباكه الشديد .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الفحص ومحمد الدمرداش رئيس القسم تحت اشراف محمد عبد المنعم مدير ادارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض علي محمد رمضان مدير الحركة قام بتكليف حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 26 سيجارة إلكترونية بها سائل مخدر و6 تانك شفاف يحتوي علي زيت سائل مخدر و27 قطعة حلوي بها مخدر و 4 علب بها كمية من بذور نبات الماريجوانا المخدر .

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد الدلهماوى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أمريكا علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS986 القادمة من نيويورك اشتبه عبدالحمن إبراهيم مأمور اللجنة في راكب أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وبالعرض علي أحمد موسى مدير الحركة قام بتكليف عبد الرحمن إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد 5 سيجارة إلكترونية تحتوي علي مادة مخدرة وكيس بلاسيتك يحتوي علي مادة مخدره بوزن 164 جرام .

أما المحاولة الثالثة والأخيرة فكانت فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد البسيوني القائم بأعمال مدير الادارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الخطوط الجوية العراقية رقم IA101 ،اشتبه هاني محمود رئيس القسم المعين بلجنة الخط الأخضر في راكبة أجنبية الجنسية لقصر مدة السفر .

وبتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد الدمرداش ومحمد ابراهيم تحت اشراف سامح سيد مدير ادارة الفحص تم تأكيد الاشتباه

بالعرض علي حازم ياسين مدير الحركة قام بتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 22 علبة دواء خاص بعلاج السرطان باهظة الثمن .

وقرر الدكتور حسين هيكل مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 102 و103 و104 لسنة 2026 ، بعد العرض علي يوسف فؤاد رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.