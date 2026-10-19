غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة في الدوري

تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته بالجولة السابعة من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره فريق أبو قير للأسمدة، والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء غد الإثنين، على ستاد السويس الجديد.



غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة

وتضم قائمة غيابات المصري، محمد مخلوف؛ لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة للفريق أمام القناة، بينما تضم قائمة المصابين كل من "منذز طمين، خير الدين طوال، حسام حسن، محمود حمدي، محمد هاشم، ويغيب كذلك كل من خالد صبحي، عميد صوفطة، مصطف زيدان، كريم بامبو، محمود أشرف، أحمد وهب.