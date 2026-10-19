قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
مصطفى بكري: أغلبية كاسحة بمجلس النواب تؤيد تفويض السيسي لحماية السعودية
هل يأثم من تذكر صلاة العصر بعد أذان المغرب؟.. أمين الفتوى يجيب
غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة في الدوري
أسرع طريقة للفيش والتشبيه أونلاين.. خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونياً
مشيئة الله الصالحة.. الأب ألكسندروس چورچ يتناول دعوة بطرس والصيد الكثير في عظة الأحد
الزراعة: لجان لفحص المنتجات بالمزارع والأسواق للتأكد من سلامتها
ارتفاع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري بالدقهلية إلى 35 شخصًا
تحركات من قادة الزمالك لاحتواء أزمة ناصر منسي بعد واقعة القميص
لأول مرة في مصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو| صور
ليتوانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء إحراق محطة ستارلينك لتقويض قدرات أوكرانيا
مصادر لـ صدى البلد : استبعاد أيمن محسب من الترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يأثم من تذكر صلاة العصر بعد أذان المغرب؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم من اكتشف بعد أذان المغرب أنه لم يؤدِّ صلاة العصر، موضحًا أن من فاتته الصلاة بسبب النسيان أو السهو فلا إثم عليه، لكن يجب عليه قضاؤها فور تذكرها.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريح له، أن النسيان والسهو من الأسباب التي يُرفع بها الإثم، مستشهدًا بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نَسِيَ صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».

وأشار إلى أن المسلم إذا ظن أنه أدى الصلاة ثم اكتشف بعد دخول وقت الصلاة التالية أنه لم يصلِّها؛ فعليه أن يؤدي الصلاة الفائتة بمجرد تذكرها.

واستشهد بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة»، موضحًا أن التفريط يكون في تأخير الصلاة عمدًا حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وليس في حالة النوم أو النسيان.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن من تذكر صلاة العصر بعد أذان المغرب بسبب النسيان أو السهو، فعليه قضاء صلاة العصر عند تذكرها، ولا إثم عليه بسبب النسيان، مع الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة شرعًا.

حكم جمع صلاة العصر مع الظهر

كما ورد الي دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول، ما حكم جمع صلاة العصر قبل وقتها في الحضر بسبب الحاجة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها علي السؤال إن الأصل وجوب أداء الصلوات في أوقاتها المحددة شرعًا، ولا يجمع الإنسان بين الصلاتين إذا تمكن من أداء كل منهما في وقتها.

وتابعت دار الإفتاء: فإن لم يتمكن من ذلك، فيجوز له أن يجمع بين صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم في وقت الظهر للحاجة، مع مراعاة أن يقتصر ذلك على مواضع الحاجة وألا يُتخذ ذلك عادةً مستمرةً بغير عذر.

صلاة العصر صلاة المغرب نسيان الصلاة قضاء الصلاة فتاوى الصلاة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ترشيحاتنا

المعلمة

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

خالد سليم

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

فولكس فاجن

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد