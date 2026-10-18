الزراعة: لجان لفحص المنتجات بالمزارع والأسواق للتأكد من سلامتها

أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أن لجانًا تتولى فحص المنتجات الزراعية في المزارع والأسواق بشكل دائم، للتأكد من سلامتها.

وأوضحت هند عبد اللاه، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن استخدام المبيدات يرتبط بعلاج الآفات، سواء كانت حشرات أو ميكروبات معينة، مشيرة إلى ضرورة استخدام المبيد في التوقيت المناسب، وفقًا لطبيعة الآفة التي تستهدفها عملية العلاج.

وأضافت هند عبد اللاه، أن نوع المحصول يؤثر في طبيعة متبقيات المبيدات، إذ تختلف هذه المتبقيات من محصول إلى آخر، بحسب الآفة التي يتعرض لها، لافتة إلى أن الاستخدام الخاطئ للمبيدات يحدث عند استخدام مبيد لمحصول غير موصى باستخدامه عليه.

وشددت على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة من المبيدات، واستخدامها وفقًا للتوصيات الخاصة بكل محصول، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية والتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها.