اللواء خالد مجاور: زراعة 450 ألف فدان بنهاية العام وتطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير المحافظة، تشمل تنمية الثروة السمكية والزراعة، وتوفير المياه، والتوسع في التجمعات الزراعية، بما يدعم الاستقرار السكاني ويوفر فرص العمل للمواطنين.

وقال "مجاور" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن ولاية بحيرة البردويل أصبحت لجهاز مستقبل مصر، بهدف تطوير البحيرة وربط إنتاجها السمكي بمطار البردويل الدولي، بما يسهم في تسهيل نقل الأسماك إلى الأسواق المحلية والخارجية، مشيرًا إلى التوجه لإنشاء عدد من مصانع الأسماك لتعزيز التصنيع وزيادة القيمة المضافة للإنتاج.

وأضاف أن خطة التطوير تستهدف تنظيم العمل داخل البحيرة ورفع كفاءة إدارتها، بالتوازي مع اهتمام وزارة البيئة بحماية الطيور ومراعاة مواسم الصيد، بما يحقق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من هذه المقومات في جذب الزوار.

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه تم افتتاح عدة منافذ لبيع الأسماك في مدينتي بئر العبد والشيخ زويد، بما يسهم في توفير المنتجات السمكية للمواطنين وتسهيل وصولها إلى الأسواق.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أعلن أن إجمالي المساحات الزراعية المستهدف الوصول إليها سيبلغ 450 ألف فدان بنهاية العام الجاري، بما يعادل نحو 7% من إجمالي مساحة شمال سيناء، في إطار خطة الدولة للتوسع الزراعي وتعزيز الإنتاج.

وأشار إلى تنفيذ مشروع محطة عملاقة لتحلية مياه البحر عند مدخل مدينة العريش، لتوفير المياه اللازمة للمدينة، إلى جانب إنشاء رافع لنقل المياه من المحطة والمساهمة في إمداد مدينتي الشيخ زويد ورفح باحتياجاتهما المائية.

وأكد أن التجمعات الزراعية تمثل جزءً أساسيًا من الخطة الاستراتيجية للدولة لتنمية شمال سيناء وإعادة التوطين، موضحًا أنها تتيح للشباب فرصة الحصول على منزل وخمسة أفدنة لزراعتها، بما يساعدهم على إقامة مشروعاتهم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن المحافظة تضم 11 تجمعًا زراعيًا، في إطار توجه الدولة إلى تعمير سيناء وتوسيع الرقعة الزراعية، مشددًا على أن تنمية المحافظة واستقرار سكانها يمثلان أولوية، خاصة في ظل وجود نحو 530 ألف مواطن يعيشون على مساحة تبلغ 27 ألف كيلومتر مربع.

واختتم محافظ شمال سيناء، بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في تعمير المحافظة وعدم ترك مساحات واسعة منها دون تنمية، من خلال التكامل بين المشروعات الزراعية والمائية والسمكية، بما يعزز فرص العمل ويدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.