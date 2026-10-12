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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء خالد مجاور: إنشاء منطقة صناعية ثالثة بحلول 2027 في شمال سيناء

جانب من الحوار
جانب من الحوار
محمود زيدان

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تشهد مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، تشمل تطوير البنية التحتية، والتوسع في المناطق الصناعية واللوجستية، وتعزيز التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن خط السكة الحديد من المستهدف أن يصل إلى بئر العبد، ثم العريش والحسنة وطابا.

وقال "مجاور" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن الاهتمام بالعمل المجتمعي والتنمية البشرية شهد تطورًا ملحوظًا عقب انتهاء الإرهاب في عام 2022، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية البشرية في مختلف المحاور والمجالات، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وأوضح أن المشروع الرئيسي الذي تعمل المحافظة على تحقيقه يتمثل في إنشاء ممر لوجستي دولي يستفيد من حالة السلام التي تشهدها المنطقة، ومن الموقع الاستراتيجي والجيوسياسي المتميز لشمال سيناء، مؤكدًا أهمية استغلال هذه المقومات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة.

وأضاف أن الأنفاق تسهم في تسهيل حركة الدخول والخروج، بما يدعم الربط بين سيناء وباقي أنحاء الجمهورية، ويساعد على تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، مشددًا على أهمية تعمير سيناء وعدم تركها خالية من الأنشطة الاقتصادية والعمرانية.

وأشار إلى وجود منطقتين لوجستيتين بالمحافظة، مخصصتين لتخزين البضائع وتبادلها، إلى جانب ثلاث مناطق صناعية موزعة جغرافيًا على امتداد الممر اللوجستي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية وحركة التجارة.

وكشف مجاور أن المنطقة الصناعية الثالثة، المقرر إقامتها بالقرب من رفح، تستهدف أن تصبح أكبر منطقة صناعية في شمال سيناء بحلول عام 2027، موضحًا أنها ستكون متاحة لمختلف الأنشطة والصناعات، بما يدعم تنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

واختتم محافظ شمال سيناء، تصريحاته بالإشارة إلى أنه من المقرر عقد لقاء مع وزير الصناعة لبحث إنشاء عدد من المصانع بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في شمال سيناء.

شمال سيناء محافظ شمال سيناء أخبار توك شو

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