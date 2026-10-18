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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
هاجر هانئ

أعلن الفنان خالد سليم  تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية وهي ألتهاب رئوي  تسبب في شعوره بـ سعال شديد مع ارتفاع في درجة الحرارة والإرهاق  ما أثر على نومه لمدة 4 أيام وفقا لبعض الأنباء المتداولة.

معلومات لا تعرفها عن مرض خالد سليم 

الالتهاب الرئوي هو عدوى تسبب التهاباً وتجمعاً للسوائل في الأكياس الهوائية الصغيرة داخل الرئتين (الحويصلات الهوائية). وقد ينجم هذا الالتهاب عن بكتيريا أو فيروسات أو فطريات. 

وعادةً ما يكون الالتهاب الرئوي البكتيري أكثر حدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي، في حين غالباً ما يشفى الالتهاب الرئوي الفيروسي من تلقاء نفسه.

يحدث الالتهاب الرئوي عندما يهاجم جهاز المناعة عدوى موجودة في الحويصلات الهوائية، مما يؤدي إلى تورم الرئتين وتسرب السوائل منهما.

يمكن أن يصيب الالتهاب الرئوي إحدى الرئتين أو كلتيهما؛ ويُطلق على الالتهاب الذي يصيب الرئتين معاً اسم "الالتهاب الرئوي المزدوج" (أو ثنائي الجانب).

أعراض الالتهاب الرئوي

تتراوح أعراض الالتهاب الرئوي بين الخفيفة والشديدة، وتعتمد أحياناً على المسبب. وتشمل هذه الأعراض:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة (يصل إلى 105 درجات فهرنهايت أو 40 درجة مئوية)
سعال مصحوب ببلغم أصفر أو أخضر أو ​​مدمم
الشعور بالتعب (الإرهاق) أو الضعف
تسارع التنفس أو ضيق في النفس
تسارع ضربات القلب
التعرق أو القشعريرة
ألم في الصدر أو البطن، يزداد حدة عند السعال أو التنفس العميق
فقدان الشهية
ازرقاق في الجلد أو الشفتين أو الأظافر (ما يُعرف بالزُّراق)
التشوش الذهني أو تغير في الحالة العقلية
قد يسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي أيضاً سعالاً جافاً، أو صداعاً، أو آلاماً في العضلات. وعادةً ما تظهر أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي تدريجياً على مدار عدة أيام، بينما قد تظهر أعراض الالتهاب الرئوي البكتيري بشكل تدريجي أو مفاجئ.

تختلف طريقة ظهور الأعراض لدى الرضع والأطفال الصغار. أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فقد تظهر لديهم أعراض خفيفة أو أقل وضوحاً. كما قد تتفاقم الحالات الصحية المزمنة القائمة لديهم.

أسباب الالتهاب الرئوي

يمكن أن تُسبب العديد من البكتيريا والفيروسات والفطريات التهابات تؤدي إلى الالتهاب الرئوي. يُعدّ الالتهاب الرئوي أكثر شيوعًا بين البالغين نتيجةً للبكتيريا، بينما يُعدّ أكثر شيوعًا بين الأطفال في سن المدرسة نتيجةً للعدوى الفيروسية.

تشمل الأسباب الشائعة للالتهاب الرئوي ما يلي:

بكتيريا الكلاميديا الرئوية
نزلات البرد
كوفيد-19
الإنفلونزا
بكتيريا المستدمية النزلية
فيروس الميتابنوموفيروس البشري (HMPV)
فيروسات نظير الإنفلونزا البشرية (HPIV)
بكتيريا الليجيونيلا (داء الفيالقة)
بكتيريا الميكوبلازما الرئوية
مرض المكورات الرئوية (عدوى المكورات الرئوية)
الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

خالد سليم الالتهاب الرئوي جهاز المناعة تورم الرئتين أعراض الالتهاب الرئوي الإرهاق ضربات القلب

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بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

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