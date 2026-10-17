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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تضبط 12 ألف عبوة مبيدات مخالفة و660 قرص حبة الغلة خلال سبتمبر

مكافحة الآفات
مكافحة الآفات
شيماء مجدي

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، يستعرض أبرز الجهود والأنشطة المنفذة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة بمتابعة منظومة العمل الزراعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتيسير الإجراءات، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لزيادة الإنتاجية وتعزيز كفاءة الموارد.

وتناول التقرير جهود الإدارات المختلفة في مجالات الحجر والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات ووقاية النبات، ومتابعة الصادرات والواردات، وتحسين خواص التربة، وتطهير المساقي والمصارف، بالإضافة إلى التعامل مع شكاوى المزارعين، ومتابعة حصاد المحاصيل الاستراتيجية، والاستعدادات الجارية للموسم الشتوي، وفي مقدمتها محصول القمح.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن الوزارة تكثف استعداداتها المبكرة للموسم الشتوي، مع إيلاء محصول القمح اهتماماً خاصاً لضمان نجاح الموسم. وتضمنت الجهود الإرشادية تنظيم 101 ندوة إرشادية في 18 محافظة استفاد منها 1395 مزارعاً، وعقد 897 ندوة بالمراكز الإرشادية استهدفت 14986 مزارعاً، إلى جانب تنفيذ 8 زيارات ميدانية موسعة لـ 7 محافظات لمتابعة محاصيل القطن والذرة والسمسم، وتأهيل المزارعين لموسم الكتان عبر 6 ندوات، والمرور على وحدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما شملت الأعمال تقديم توصيات دورية حول ترشيد استخدام المياه والاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة البديلة، وتفعيل الإرشاد الرقمي عبر مجموعات «واتساب» للتواصل الأسبوعي والإجابة عن استفسارات المزارعين، مع مواصلة التوعية بتجميع وتدوير قش الأرز، وإنشاء الكومات السمادية والأعلاف غير التقليدية للحد من الحرق المكشوف.وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الزراعة بالقليوبية، تم تنفيذ ندوتين للتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان تحت شعار «وعي يحمي.. تحصين يقي.. إرشاد يقود». 


وعلى صعيد النشر والتوعية والمشاركات، قال رزق أنه تم إعداد وتجهيز عدد سبتمبر 2026 من مجلة «الصحيفة الزراعية» وطباعة 6 نشرات فنية متخصصة، ورقمنة الإصدارات ونشر فيديوهات توعوية مبسطة، فضلاً عن المشاركة في معرضي «القرية المنتجة» ببني سويف و«صحاري الدولي 2026».

مكافحة الآفات


وفي مجال مكافحة الآفات ووقاية النباتات، أسفرت حملات الإدارة المركزية للمكافحة عن معالجة 298,473 فداناً ضد القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية، بالتوازي مع تنظيم 198 ندوة إرشادية بحضور 398 فنياً و1324 مزارعاً، وعقد 111 لقاء حقلياً بمشاركة 554 مزارعاً، و124 ندوة قروية حضرها 769 من الأهالي و66 طالبة، وتنفيذ 210 زيارات منزلية شملت 515 منزلاً، بالإضافة إلى عقد 15 دورة تدريبية للفنيين شارك فيها 211 متدرباً، وتمت معالجة 45 وحدة ضد النمل الأبيض التحت أرضي. 


كما شملت المكافحة البستانية معالجة 1118 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء، و21,023 فداناً من الخضر، و29,779 فداناً من البساتين، وإطلاق طفيل «التريكوجراما» لمعاملة 2890 فداناً. وجرت المتابعة الميدانية من خلال المرور على مزارع الطماطم بـ أخميم والمراغة والعسيرات بمحافظة سوهاج، ومتابعة أعمال المكافحة بالشرقية والإسماعيلية والدقهلية.

وحول جهود الرقابة وضبط الأسواق، أشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى تكثيف أجهزة المكافحة بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والمديريات حملاتها التفتيشية على منافذ بيع المبيدات والمستلزمات، حيث تم تنفيذ 1185 عملية تفتيش شملت 925 بالوجه البحري و260 بالوجه القبلي، وتبين وجود 731 محلاً مرخصاً، و302 غير مرخص، و152 محلاً تحت الترخيص. وأسفرت الحملات عن ضبط 12,167 عبوة مبيدات مخالفة وتحرير 19 محضراً، إلى جانب ضبط 660 قرصاً من «حبة الغلة» (فوسفيد الألومنيوم) بمركزي شبراخيت وكوم حمادة بالبحيرة، كما تم استخراج 72 رخصة للاتجار في الأسمدة والمخصبات وتسجيل 14 مخالفة خلال الشهر.


وفيما يتعلق بتحسين الأراضي واستصلاح التربة،، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، شملت الخدمات المقدمة للمزارعين تطهير 2304.5 كيلومتر من المساقي الخصوصية، و2165.1 كيلومتر من المصارف الخصوصية. وشملت أعمال تحسين التربة إضافة 594 طناً من الجبس الزراعي لمساحة 297 فداناً، وتنفيذ الحرث تحت التربة لـ 274 فداناً، والتسوية بالليزر لـ 9033 فداناً، وإنشاء 41 كومة سمادية بالمديريات، إلى جانب سحب 27 عينة تربة ومياه لتحديد الاحتياجات السمادية ونسب الملوحة بالتعاون مع صندوق الموازنة الزراعية.

وعلى صعيد التعاون التنموي والشراكات الدولية، عقد الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية لمتابعة برنامج «EU-ZIRA'A» لبناء قدرات المزارعين في ببني سويف وأسيوط وسوهاج. كما جرى الاطلاع على أحدث تقنيات آلات الرش والمعاملات الذكية خلال لقاءات مع شركات ألمانية وعالمية على هامش معرض «صحاري»، والتنسيق مع شركات الذكاء الاصطناعي لإدارة برامج إرشادية وتدريب المهندسين الزراعيين عليها، فضلاً عن التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ برامج مكافحة آفات الطماطم بصعيد مصر، ومتابعة أعمال حصاد وتجميع القطن والذرة والأرز وتدوير القش.

وأكد رزق على تضافر جهود كافة قطاعات الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح الزراعات الشتوية، وتقديم الدعم الفني والميداني المباشر للمزارعين في مختلف المحافظات.

الزراعة وزير الزراعة القمح الخدمات الزراعية

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