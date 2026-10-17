"الزراعة" تختتم برنامجاً تدريبياً لـ 7 دول إفريقية لتنمية الاستزراع السمكي

احتفلت وزارة الزراعة باختتام فعاليات البرنامج التدريبي الموسع «تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا»، والذي نفذه المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية، على مدار شهرين، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية (الجايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ،وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لدول القارة الإفريقية، وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة نقل الخبرات المصرية للأشقاء الأفارقة.

وشارك في البرنامج 10 متدربين يمثلون 7 دول إفريقية شقيقة هي: الصومال، بنين، تنزانيا، توجو، رواندا، غينيا كوناكري، ونيجيريا، وذلك ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ودعم الأمن الغذائي بالقارة.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، نيابةً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى جانب السيد ياماماتو اتسوشي، نائب رئيس مكتب «الجايكا» بالقاهرة، والسيد هاراشيما تكاكي، ممثل السفارة اليابانية، وعدد من المسؤولين والخبراء.



وفي كلمته نيابةً عن وزير الزراعة، نقل الدكتور عادل عبد العظيم تهاني الوزير للمشاركين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي، وتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات الزراعية لبناء قدرات الكوادر الإفريقية ومواجهة تحديات الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد موسى أن المركز المصري الدولي للزراعة يمثل ركيزة أساسية للتعاون الفني الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج قدم منظومة تدريبية متكاملة جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقية، لرفع كفاءة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد.

وتضمن البرنامج زيارات ميدانية لمشروعات ومفرخات ومزارع سمكية متخصصة بعدة محافظات، للتدريب على تقنيات إنتاج الأسماك وحيدة الجنس، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وإدارة المشروعات بكفاءة. كما شمل البرنامج زيارات للمعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية للاطلاع على أحدث التقنيات.

من جهته، أشاد السيد ياماماتو اتسوشي بالشراكة الممتدة بين «الجايكا» والمركز المصري الدولي للزراعة، مؤكداً دور هذه البرامج في تحسين سبل المعيشة وزيادة الإنتاج السمكي بالدول الإفريقية.

كما هنأت المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعةالمتدربين، معربة عن تطلع المركز لمواصلة تنفيذ البرامج المتخصصة التي تلبي الاحتياجات التنموية لدول القارة.

وفي الختام، وجّه الدكتور سعد موسى الشكر لهيئة «الجايكا»، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفارة اليابانية بالقاهرة، وكافة المحاضرين وفريق العمل بالمركز لجهودهم في إنجاح البرنامج.