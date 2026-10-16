تحقيق الأمن الغذائي.. أبرز جهود وزارة الزراعة خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 9 وحتى 15 من أكتوبر الحالي.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصاد أبرز أنشطتها وجهود قطاعاتها المختلفة خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت تعزيز التعاون الزراعي الدولي، ودعم المزارعين والمشروعات الإنتاجية، وتوفير التمويلات للمربين، وتطوير منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب تكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية، ومواصلة البرامج البحثية والتدريبية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وشهد الأسبوع نشاطا مكثفا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حيث شارك في افتتاح معرض "فروت أتراكشن 2026" بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعقد اجتماعا مع وزير الزراعة الإسباني لبحث تعزيز الشراكة الزراعية وتذليل العقبات التي تواجه التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين البلدين.

كما التقى الوزير مع ممثلين لعدد من الفلاحين بمحافظة البحيرة، للاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على بحث الحلول المناسبة لها، واعتمد تمويلات جديدة للمشروع القومي للبتلو بقيمة 80 مليونا و885 ألف جنيه، في إطار جهود دعم صغار المربين وتنمية الثروة الحيوانية.

وفي سياق دعم التصنيع الزراعي، بحث فاروق سبل تعزيز التعاون في مجال التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، والتوسع في نماذج القرية المنتجة، كما تابع بشائر إنتاج الزيتون بالتجمعات الزراعية في شمال سيناء.

ووجه وزير الزراعة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعلى صعيد التعاون الدولي والأمن الغذائي، شارك نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد، في قمة الأمن الغذائي العالمية، فيما استقبلت محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية وفدا من جامعة النيل والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية، في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي.

كما تواصلت متابعة مشروع مركز الزراعة الرقمية (DAC)، وتقييم التجارب التي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه من خلال توظيف الحلول والتقنيات الذكية في الأنشطة الزراعية.

وفي إطار دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية بالمناطق المختلفة، واصل مركز بحوث الصحراء تنفيذ توجيهات الوزير بشأن إحياء الزراعات بدير الأنبا موسى النبي في رأس سدر بجنوب سيناء، فيما تفقد رئيس المركز مركز التنمية المستدامة لموارد جنوب سيناء برأس سدر.

كما امتدت جهود الدعم الميداني إلى قرية إفوة بمركز الواسطى في بني سويف، من خلال تقديم الخدمات للمزارعين والمربين، إلى جانب إطلاق وزارة الزراعة قافلة مساعدات غذائية مجانية بعشرات الأطنان لدعم أهالي قرى السلوم والنجيلة وسيدي براني بمحافظة مطروح.

وفي إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، واصلت وزارة الزراعة طرح بيض المائدة بتخفيضات تصل إلى 25% من خلال المنافذ المتنقلة بالعاصمة الجديدة وميادين القاهرة والجيزة، بالتوازي مع طرحه عبر خمسة منافذ تسويقية متحركة بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، وشهد المتحف الزراعي بالدقي ومعرض "زهور مصر" إقبالا كبيرا خلال أيام الدخول المجاني التي نظمتها الوزارة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وفي ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أعلنت وزارة الزراعة عن إصدار 1037 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان خلال شهر سبتمبر، إلى جانب منح 61 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني بمناطق الظهير الصحراوي، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية.

كما نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، تمرين محاكاة لاختبار ودعم الخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة الأمراض الحيوانية، واستكملت استعداداتها الوقائية لاستضافة بطولة الفروسية الدولية، وشاركت مع المنظمة في ورشة عمل للتوعية بالإدارة المتكاملة للطفيليات.

وفي مجال الرقابة على الغذاء وسلامة المنتجات الزراعية، واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أداء دوره الرقابي، حيث حلل وأصدر نتائج لأكثر من 86 ألف عينة غذائية، كما اختتم برنامجا تدريبيا متخصصا في الكشف عن العناصر الثقيلة في العينات الغذائية والبيئية.

وشاركت الوزارة في جهود تأهيل معامل الفحص والتحليل للاعتماد الدولي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وأطلقت برنامجا تدريبيا حول الرقابة على المبيدات والاستخدام الآمن لها والتداول المسؤول، فيما اجتاز المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني أعمال تقييم الاعتماد الدولي وفقًا للمواصفة القياسية ISO/IEC 17025.

وفي مجال البحث العلمي، أُدرج 15 عالما من مركزي البحوث الزراعية والصحراء ضمن قائمة جامعة ستانفورد العالمية لأكثر العلماء تأثيرا لعام 2026، بما يعكس حضور الباحثين المصريين في المجالات العلمية المختلفة.

كما نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورشة عمل لمناقشة نتائج البرامج البحثية للموسم الزراعي الشتوي السابق للمحاصيل المختلفة، واستقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية طلابا من كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق للتدريب العملي.

ونظم مركز بحوث الصحراء الدورة الثامنة للمدرسة الصيفية بمطروح حول "مصادر مياه غير تقليدية مستدامة"، فيما اختتم مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه المدرسة الصيفية للعام الثامن، بمشاركة نحو 30 باحثا من الجامعات المصرية، في إطار دعم البحث العلمي وتنمية القدرات في مجالات المياه والتقنيات المرتبطة بها.

وفي سياق التدريب وبناء القدرات، شاركت وزارة الزراعة في الملتقى السنوي لمسئولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دعمًا لتطوير الكوادر وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وعلى صعيد المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من المخلفات الزراعية، تواصلت أعمال حصاد محصول الأرز، مع الانتهاء من حصاد نحو 60% من المساحة المنزرعة، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ منظومة تجميع وتدوير قش الأرز، للحد من الحرق المكشوف والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية.