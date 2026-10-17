قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية
أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟
الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة
مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية
محافظ الفيوم يزيل مبنى مخالفا بقرية تونس ويحيل المسؤولين عن ترخيصه للمحاكمة
بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات
تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية : تطوير برامج الطيران والمحاكيات وتأهيل الطلاب علميًا وعسكريًا لمواكبة المقاتلات الحديثة
يونيسف تكشف جرائم المحتلين: 60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية
أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وعيادات دون ترخيص.. الزراعة تكشف المخالفات

الرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية
الرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور محمد سعد ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن لجان التفتيش، التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر سبتمبر بالمرور على 527 منشأة بيطرية بمختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن رصد 193 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها بين العمل دون ترخيص، ووجود أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول عن المنشأة.

الاجراءات القانونية 

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث شملت الإجراءات: استصدار 21 قرارًا إداريًا بالغلق للعيادات والمراكز البيطرية المخالفة التي تعمل دون ترخيص، بإجمالي 158 منشأة بيطرية في عدد من المحافظات، وتحرير 5 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحر الأحمر، بالإضافة إلى 9 محاضر إدارية بمحافظات بني سويف والشرقية والإسماعيلية، إضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 21 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات دمياط والقاهرة والمنيا والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية بواسطة الأجهزة المختصة.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بجميع المحافظات.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.

الزراعة وزارة الزراعة الخدمات البيطرية اللقاحات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

هل يجوز أكل طعام ولغ فيه كلب.. د. عطية لاشين يوضح

الاثنين.. البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الحادي عشر ضمن شبهات وردود حول تاريخ الأمم والحضارات في القرآن الكريم

البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الحادي عشر ضمن شبهات وردود حول تاريخ الأمم والحضارات في القرآن الكريم.. الاثنين

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحيي ذكرى رحيل الإمام عبد الحليم محمود.. شيخ الأزهر الذي ساند أبطال أكتوبر

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد