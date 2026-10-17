قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الأكاديمية العسكرية يرددون شعار الكلية أمام الرئيس السيسي
شاهد.. انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية بحضور الرئيس السيسي
بالنشيد الوطني.. الرئيس السيسي يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية
الرئيس السيسي يصل مقر حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية
علي جمعة: عندما يأذن الله تتفجر ينابيع الهداية والخير من القلب القاسي
الصحة تحذر المواطنين: الإفراط في اللحوم المصنعة يسبب ارتفاع ضغط الدم
بديل بطاقة التموين وخدمات أخرى.. تفاصيل مشروع الكارت الموحد 2026
دعم المرأة الريفية اقتصاديًا.. الزراعة تكشف خطة تمويل المشروعات الصغيرة
المالية: النمو الاقتصادي ساعد في خفض الدين الحكومي لـ 81.9% في يونيو
108 آلاف طلب لوحدات بديلة للإيجار القديم.. من يحصل على شقة ومن يحق له التظلم؟
نتنياهو عن الحرب مع إيران: أعداؤنا يريدون استفزازنا ولن أكشف أسرارًا استخباراتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف ترفع مصر صادرات النباتات الطبية والعطرية؟.. الزراعة تكشف التفاصيل

وقاية النباتات
وقاية النباتات
شيماء مجدي

 نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «الإدارة المتكاملة لآفات النباتات الطبية والعطرية وتعظيم القيمة التصديرية»، وذلك بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وتحت متابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتوظيف نتائج البحث العلمي لخدمة الإنتاج الزراعي ونقل أحدث التوصيات البحثية إلى المزارعين والمنتجين. 

أكد الدكتور طارق عفيفي الشيخ، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المعهد لتعزيز دوره العلمي والتطبيقي في خدمة القطاع الزراعي، ونقل الخبرات البحثية الحديثة إلى المهندسين الزراعيين والمزارعين والعاملين بشركات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة إنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتحسين جودة منتجاتها، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن النباتات الطبية والعطرية تمثل أحد القطاعات الواعدة في منظومة الصادرات الزراعية المصرية، بما يستلزم التوسع في تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات، والحد من الاعتماد على المبيدات الكيميائية، والتوسع في استخدام بدائل المكافحة الحيوية والتقنيات الحديثة، بما يضمن إنتاج محاصيل تتوافق مع اشتراطات الأسواق التصديرية، خاصة فيما يتعلق بجودة المنتجات وسلامتها والحد من متبقيات المبيدات.

وأضاف أن البرنامج استهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات البحثية والإمكانات الفنية للمعهد، وتعريف المشاركين بأحدث الحلول التطبيقية في مجال المكافحة الحيوية والآمنة للآفات، بما يدعم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، ويحافظ على البيئة، ويسهم في زيادة القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من إنتاج النباتات الطبية والعطرية وتصديرها.

وجاء البرنامج بحضور الدكتور محمد خطاب، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا للإرشاد والتدريب، كما عددًا من المحاور العلمية والتطبيقية، شملت دور العمليات الزراعية والممارسات الجيدة في الحد من الإصابة بالآفات، والتعرف على أهم الآفات التي تصيب النباتات الطبية والعطرية وطرق مكافحتها باستخدام المبيدات الحيوية والفرمونات الحشرية والطفيليات النافعة، إلى جانب استعراض سبل خفض البصمة الكربونية في زراعة هذه المحاصيل، والتقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع منتجاتها، بما يعزز قيمتها المضافة ويفتح آفاقًا أوسع أمام نفاذها إلى الأسواق التصديرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الزاهي صابر، رئيس فرع المعهد بسخا، أن التدريب يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحويل نتائج البحوث العلمية إلى تطبيقات عملية داخل الحقول، بما يدعم الممارسات الزراعية الجيدة، ويحسن جودة الإنتاج، ويعزز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن البرنامج شهد مشاركة نخبة من أساتذة وباحثي المعهد، إلى جانب عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين وممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والعاملين بالقطاع الزراعي، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الإنتاج الفعلية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها معهد بحوث وقاية النباتات بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للآفات، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية، وتعظيم قيمتها المضافة، بما يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية

الزراعة النباتات الطبية لنباتات الطبية والعطرية وقاية النباتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

التوقيت الشتوي 2026

العد التنازلي لتغيير الساعة.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وضوابط غلق المحال

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

معتمد جمال

ناصر منسي يوضح حقيقة الجدل المثار حوله احتفاله بهدف الزمالك في الجيش الرواندي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

تحرك برلماني لوقف حرق المخلفات وإنقاذ المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو من التلوث

مجلس النواب

طلب إحاطة لخفض أسعار اللحوم وتحويل زيادة الإنتاج إلى مكاسب للمواطنين

حبس

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لمقدمي بيانات مزورة عن الدخل الحقيقي.. مشروع قانون

بالصور

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد