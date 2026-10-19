قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس
قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم
القانون يحدد عقوبة قذف الموظف العام.. غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه
حرب أشد تدميرا.. إيران تتوعد أمريكا وإسرائيل بصواريخ غير قابلة للرصد والاعتراض
سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار
زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين
لماذا يلجأ المواطن للاستثمار في المشغولات الذهبية؟.. تحذير من هذه المخاطر
تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة
الأعلى في تاريخ مصر.. الأهلي: سددنا ضرائب مالية ضخمة على عقود اللاعبين
محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
مصطفى بكري: أغلبية كاسحة بمجلس النواب تؤيد تفويض السيسي لحماية السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا يلجأ المواطن للاستثمار في المشغولات الذهبية؟.. تحذير من هذه المخاطر

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية
محمود زيدان

قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن إيداع المشغولات الذهبية لدى بعض التجار بغرض تشغيلها والحصول على عائد شهري ثابت يُعد من الممارسات غير القانونية، محذرًا من مخاطر تعريض مدخرات المواطنين للضياع في ظل غياب الضوابط الرقابية والضمانات الكافية.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج "ستديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن لجوء بعض المواطنين إلى هذه الممارسات يرجع بالأساس إلى إغراءات الأرباح الشهرية الثابتة التي يعرضها بعض التجار، والتي قد تصل إلى نسب تتراوح بين 10% و20%، فضلًا عن الثقة المتراكمة بين التاجر والعميل نتيجة التعاملات المتكررة على مدار سنوات.

وأضاف أن بعض التجار يقنعون العملاء بإيداع الذهب لديهم بدلًا من الاحتفاظ به في المنازل، مقابل تشغيله في التجارة ومنحهم عائدًا دوريًا، مشيرًا إلى أن طبيعة الذهب تختلف عن الأصول الاستثمارية المدرة للدخل، مثل العقارات المؤجرة؛ إذ لا يولد الذهب في حد ذاته عائدًا دوريًا، وإنما تتغير قيمته وفقًا لعوامل تشمل الأسعار العالمية وسعر الصرف ومعدلات التضخم.

وفيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الممارسات، أوضح مدير مرصد الذهب أن جمع الذهب من المواطنين وتشغيله مقابل عوائد محددة قد يدخل، بحسب طبيعة النشاط وظروفه، ضمن أنشطة توظيف الأموال، مشيرًا إلى رصد حالات تعثر ونزاعات وصلت إلى القضاء خلال السنوات الماضية.

وأكد فاروق أن الاستثمار في الذهب من خلال الصناديق الاستثمارية المنظمة يختلف عن تسليم المشغولات الذهبية إلى التجار بغرض تشغيلها؛ إذ تخضع الصناديق للأطر التنظيمية والرقابية المعمول بها، وتستند إلى آليات محددة لحفظ الأصول وإدارة الاستثمار، بينما قد يفتقر الاتفاق المباشر مع التاجر إلى الضمانات والضوابط التي تحمي حقوق العملاء.

وأشار إلى أن نموذج تجارة الذهب التقليدي لا يضمن تحقيق عائد ثابت ومستمر للمودعين، لافتًا إلى أن تحديد نسب أرباح مرتفعة دون وجود نموذج تجاري مدروس أو مصادر دخل مستدامة قد يؤدي إلى تعثر النشاط وعدم قدرة التاجر على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.

المشغولات الذهبية الذهب أخبار توك شو سوق الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ناصر منسي

إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور

اسعار السبائك الذهب اليوم

تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة

ترشيحاتنا

على مساحة 33 ألف متر من التطوير الحضاري يجرى تركيب 33 مظلة و4 برجولات

تمهيدا لافتتاحها.. محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتطوير حديقة المسلة

محافظ بورسعيد يوقع عقد ترخيص بالانتفاع لاستغلال وتشغيل مستشفى العاملين بالنقل البري

محافظ بورسعيد يوقع عقد ترخيص بالانتفاع لاستغلال وتشغيل مستشفى العاملين بالنقل البري

رفع درجة الاستعداد للأمطار

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد للأمطار وتشديد الرقابة على الأغذية خلال مولد السيد البدوي

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد