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محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محفوظ رمزي يطالب بقصر بيع مستحضرات التجميل وألبان الأطفال والمكملات الغذائية على الصيدليات

الصيدليات
الصيدليات
محمد البدوي

طالب الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، بوضع ضوابط تشريعية تنظم أماكن بيع مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وألبان الأطفال، مقترحًا قصر تداول هذه المنتجات على الصيدليات، في إطار تعزيز الرقابة على المنتجات المرتبطة بصحة الإنسان وسلامته.

وضع قواعد واضحة تحدد مسؤولية الجهات الرقابية 

وأوضح محفوظ رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مستحضرات التجميل تُباع في بعض المحال التجارية والهايبر ماركت إلى جانب منتجات متنوعة، معتبرًا أن تداولها عبر منافذ مختلفة يستدعي وضع قواعد واضحة تحدد مسؤولية الجهات الرقابية وآليات التأكد من سلامة المنتجات ومصدرها.

تحديد الجهات المختصة بترخيص تداولها 

وأشار إلى ضرورة تنظيم عملية بيع المستحضرات التي تُستخدم على الجسم، وتحديد الجهات المختصة بترخيص تداولها ومراقبتها، بما يحد من احتمالات الغش التجاري ويساعد على حماية المستهلكين.

وأضاف أن مطالبته لا تقتصر على مستحضرات التجميل، بل تشمل المكملات الغذائية وألبان الأطفال، داعيًا إلى إدراج هذه المنتجات ضمن منظومة التتبع الدوائي، بما يتيح متابعة سلاسل الإمداد والتحقق من مصادر المنتجات والبيانات الخاصة بها.

 طبيعة السوق المصرية

وأكد رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة أن الاستفادة من التجارب الدولية تتطلب مراعاة اختلاف المنظومات الرقابية والتشريعية، مشددًا على أهمية تطبيق نظام متكامل يتناسب مع طبيعة السوق المصرية.

وأكد أن تطوير الرقابة على تداول هذه المنتجات يستهدف تعزيز سلامة المستهلك وضمان توافر مستحضرات موثوقة المصدر، مع ضرورة وجود تشريعات واضحة تحدد منافذ البيع والجهات المسئولة عن الرقابة.

الدواء تصنيع الدواء محفوظ رمزي

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