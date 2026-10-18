إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل الزقازيق

الأحد 18/أكتوبر/2026 - 11:02 م 10/18/2026 11:02:01 PM

اصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من بوابه الزقازيق امام بترول شرويده اتجاه الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الاحرار التعليمي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الاحرار التعليمي بالزقازيق يفيد استقبال 5 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من بوابه الزقازيق امام بترول شرويده اتجاه الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الاحرار التعليمي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.