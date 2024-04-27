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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس جريئة.. نهى عابدين تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت الفنانة نهى عابدين، جمهورها، عبر حسابها الرسمي «إنستجرام»، بصورة جديدة.

وتألقت نهى عابدين، بإطلالة جريئة، مرتدية جيب فوق الركبة، وتوب، ونسقت معهما «قبعة».

وتتميز نهى عابدين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نهى عابدين، في أغلب الأحيان، على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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نهى عابدين ملابس جريئة الفنانة نهى عابدين تفاصيل إطلالة نهى عابدين

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