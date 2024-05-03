البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة فى الكاتدرائية المرقسية

يصلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، اليوم الجمعة، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكذلك قداس عيد القيامة المجيد.

وكان قداسة البابا صلى لقان وقداس يوم الخميس الكبير (خميس العهد) صباح أمس فى دير الشهيد مارمينا بمريوط، بالإسكندرية، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، وعدد من أبناء الكنيسة.

وبدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التي تشتمل على رفع بخور باكر، ثم باقي صلوات السواعي النهارية (الثالثة والسادسة والتاسعة)، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهي، واختتمت الصلوات بصلاة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس.

وألقى قداسة البابا عظة القداس وأشار خلالها إلى أن أيام البصخة المقدسة تمهدنا إلى يوم الصليب (يوم الخلاص)، فهي بمثابة أبواب أو مداخل إلى الصليب المقدس:

وكان قداسة البابا صلى صلوات أحد الشعانين في كينج مريوط، ومن المقرر أن يصلى البصخة المقدسة وقداس خميس العهد فى عدد من الكنائس والأديرة.