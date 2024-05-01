تحذيرات للسياح بأستراليا من الإصابة بـ«وباء خطير».. تفاصيل

ارتفعت حالات حمى الضنك على مستوى العالم خلال العام الماضي، وأبلغت إندونيسيا عن 60 ألف حالة في عام 2024، مما يعني أن الأشخاص المتجهين إلى بالي، بحاجة إلى توخي الحذر.

تعد بالي مكانًا شهيرًا للبريطانيين، لكن معظم السياح المتجهين إلى هناك يأتون من أستراليا.

ويتزايد خطر الإصابة بحمى الضنك بشكل كبير، لدرجة أن إحدى الولايات الأسترالية، وهي أستراليا الغربية، اضطرت إلى إصدار تحذير صحي بشأن السفر إلى بالي.

ويصاب الناس بفيروس حمى الضنك، بعد تعرضهم للدغة بعوضة مصابة، في حين أن معظم الأشخاص يعانون من أعراض خفيفة فقط في المرة الأولى، فإن العدوى الثانية يمكن أن تكون أكثر خطورة - وربما حتى مميتة.

وقالت الدكتورة يلينا ماتيسيفيتش، القائم بأعمال مدير مكافحة الأمراض المعدية في غرب أستراليا: "تنتشر حمى الضنك عن طريق البعوض الذي يميل إلى اللدغ خلال النهار وعادة ما يوجد حول المباني في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية.

وأضافت "لا يوجد علاج محدد لهذا المرض، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بحمى الضنك بشكل كبير عن طريق الحماية من البعوض عند السفر إلى الخارج."