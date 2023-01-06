سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يناير 2023

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة ، 6 يناير 2023، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,720 جنيها للبيع و 1,760 جنيها للشراء.وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,966 جنيها للبيع و 2011 جنيها للشراء.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,966 شراء 2,011 عيار 22 بيع 1,802 شراء 1,844 عيار 21 بيع 1,720 شراء 1,760 عيار 18 بيع 1,474 شراء 1,509 عيار 14 بيع 1,147 شراء 1,173 عيار 12 بيع 983 شراء 1,006 الاونصة بيع 61,134 شراء 62,555 الجنيه الذهب بيع 13,760 شراء 14,080 الكيلو بيع 1,965,714 شراء 2,011,429

مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر



يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.