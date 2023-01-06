سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يناير 2023

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة ، 6 يناير 2023، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,720 جنيها للبيع و 1,760 جنيها للشراء.وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,966 جنيها للبيع و 2011 جنيها للشراء.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 1,966 شراء 2,011
|عيار 22
|بيع 1,802 شراء 1,844
|عيار 21
|بيع 1,720 شراء 1,760
|عيار 18
|بيع 1,474 شراء 1,509
|عيار 14
|بيع 1,147 شراء 1,173
|عيار 12
|بيع 983 شراء 1,006
|الاونصة
|بيع 61,134 شراء 62,555
|الجنيه الذهب
|بيع 13,760 شراء 14,080
|الكيلو
|بيع 1,965,714 شراء 2,011,429
مصنعية الذهب والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم في مصر
يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.