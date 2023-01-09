الفراخ بـ60 جنيهًا| أسعار الذهب والدولار والدواجن في نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، مقارنة بالسعر الذي وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر، إذ عاد سعر الجرام عيار ..

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين، سجلت البيضاء بين 57 و 59 جنيهًا في المزرعة لتصل للمستهلك لأول مرة بين 60-63 جنيها..

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأحد على عدة محافظات طالت القاهرة الكبرى، وشملت تساقط الثلوج في عدة أماكن أبرزها الجيزة والشرقية خاصة مدينة العاشر من رمضان.

يهتم الكثير بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023،....

قد يتعرض الكثير إلى مواقف طارئة لسبب ما ، ولا يعلم أرقام الطوارئ وأبرزها أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ..ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ ..

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ...