الفراخ بـ60 جنيهًا| أسعار الذهب والدولار والدواجن في نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:
نزل عن 1200 جنيه|تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، مقارنة بالسعر الذي وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر، إذ عاد سعر الجرام عيار ..
الفراخ عدت 60 جنيها والبانية 130|هل تنجح دعوات المقاطعة في خفض أسعار الدواجن؟
ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين، سجلت البيضاء بين 57 و 59 جنيهًا في المزرعة لتصل للمستهلك لأول مرة بين 60-63 جنيها..
الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأحد على عدة محافظات طالت القاهرة الكبرى، وشملت تساقط الثلوج في عدة أماكن أبرزها الجيزة والشرقية خاصة مدينة العاشر من رمضان.
الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم
يهتم الكثير بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023،....
دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف
قد يتعرض الكثير إلى مواقف طارئة لسبب ما ، ولا يعلم أرقام الطوارئ وأبرزها أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ..ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ ..
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ...