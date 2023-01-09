أسعار الذهب عالميا تتأثر بهبوط الدولار.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين اليوم 9 يناير، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 1868.89 دولار للأونصة وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1873.80 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.



وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.



وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب مما قدم مزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.



ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.95 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1094.97 دولار وتراجع