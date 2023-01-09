عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب عالميا تتأثر بهبوط الدولار.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين اليوم 9 يناير، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
             
وارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 1868.89 دولار للأونصة وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1873.80 دولار.
             
وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.
             
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل  قوي في ديسمبر في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.
             
وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب مما قدم مزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.
             
ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
             
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.95 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1094.97 دولار وتراجع

 

اسعار الذهب الدولار الاحتياطي الفدرالي اسعار الفائدة العقود الأمريكية الدعم التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

ترشيحاتنا

مفاجأة| ميسي في مواجهة رونالدو.. تفاصيل مباراة تاريخية بتحكيم سعودي

سرقة الأفكار.. هل ذكاء وشطارة أم ذنب؟.. الإفتاء: هذه عقوبتها بالدنيا والآخرة

الفراخ بـ60 جنيهًا| أسعار الذهب والدولار والدواجن في نشرة خدمات صدى البلد

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

هل عند المطر تكون أبواب السماء مفتوحة؟.. الإفتاء: لهذا الدعاء 3 أسرار

أخبار الفن| حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. فنانة شهيرة تلقي كلبها في الشارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ