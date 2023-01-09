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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الحديد
الحديد

يهتم الكثير بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023، حيث تراجع سعر طن الحديد 3 آلاف جنيه بعدما وصل لـ 30 ألف للمستهلك مع يناير 2023، ليتراجع مرة آخرى لـ 27 ألف جنيه فأقل.

وكان قد قفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه لبعض الشركات مع بداية شهر ديسمبر الماضي، بينما وصل لـ 30 ألف للمستهلك مع يناير 2023، ليتراجع مرة آخرى لـ27 ألف جنيه فأقل للمستهلك.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما قفز سعر الطن مرة آخرى خلال ديسمبر الماضي في نهايات الشهر  بقيمة 2000 جنيه.

25 ألف جنيه للطن

وزف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرفة التجارية بشرى سارة للمواطنين ، قائلا  إن أسعار الحديد ستعود للمستهلك بـ 25 ألف جنيه للطن، بعدما وصلت لـ 30 ألف جنيه.

الحديد 

وأوضح الزيني خلال تصريحات تليفزيونية، أنه خلال أسبوعين ارتفعت أسعار الحديد 3 مرات لأول مرة في تاريخها ، وأصبح سعر طن الحديد بـ 27 ألف جنيه بالمصنع.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، :"الحديد كان بـ 30 ألف جنيه، وتراجع الطلب، مما أدى إلى انخفاض السعر".

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وعلى مستوى أسعار صرف الدولار، ارتفع مقابل الجنيه مسجلًا في البنك المركزي 27.06 جنيه للشراء و27.16 جنيه للبيع.

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سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد عز خلال نوفمبر الماضي ارتفاعا ليبلغ سعر الطن نحو 19650 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع»، وارتفع مع بداية شهر ديسمبر 2022 ليسجل 20450 جنيها بزيادة 800 جنيه ، وارتفع السبت  17 ديسمبر  الماضي بقيمة 2000 جنيه إضافية.

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن حديد عز ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 26550 جنيها إلى 27 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر الطن الاستثماري من 25868 جنيها.

ووصل السعر نتيجة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي 2022 قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

وارتفعت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك خلال ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى العديد الى معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز 23450 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 26168 جنيه إلى 27 ألف جنيه
  • سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد العشري 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  
  • سعر طن حديد بشاي 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 
  • سعر طن حديد الجارحي 23205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1900 جنيه مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1860 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1850 جنيهات للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1860 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1840 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1890 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى  1940 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1830 جنيها للطن.
أسعار الحديد والأسمنت

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المعلنة في الأعلى، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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