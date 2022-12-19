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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تظل أسعار الحديد والأسمنت اليوم، محل اهتمام الكثير من الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، إذ قفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه لبعض الشركات مع بداية شهر ديسمبر الحالي، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق ، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار ، فيما قفز سعر الطن مرة آخرى خلال الشهر الحالي بقيمة 2000 جنيه.

وعلى مستوى أسعار صرف الدولار، ارتفع مقابل الجنيه مسجلًا في البنك المركزي 24.63 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.

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سعر حديد عز

وارتفع سعر حديد عز خلال نوفمبر الماضي ليبلغ سعر الطن نحو 19650 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع» ، وارتفع مع بداية الشهر الحالي ليسجل 20450 جنيها بزيادة 800 جنيه ، وارتفع أول أمس بقيمة 2000 جنيه إضافية.

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن الحديد عز ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 24 ألف جنيه وحتى 24200 جنيه.

ووصل السعر نتيجة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 24 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

وارتفعت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية  وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك خلال ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى العديد الى معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين،  من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز 23450  جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 24 الف جنيه  و 24200 جنيه.
  • سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1100 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المراكبي 21200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد العشري 21300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  
  • سعر طن حديد بشاي 21300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 
  • سعر طن حديد الجارحي 21205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1700 جنيه للطن

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 600 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

 

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح  1700 جنيها مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي ، و1650  الاثنين الماضي.
  • أسمنت النصر 1670 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1670 جنيه للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1660 جنيهات للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1710 جنيهات للطن.
  • أسمنت أسوان 1660 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1660 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1740 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى  1770 جنيها للطن  مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1660 جنيها للطن.
أسعار الحديد والأسمنت

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المعلنة في الأعلى، لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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