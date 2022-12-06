عز بـ 19650 جنيهًا للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم:

سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 19650 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 19600 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 19550 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 19550 جنيه للطن، وحديد الكومي 19000 جنيه للطن، وحديد المركبي 19550 جنيه للطن، كما سجل العشري 19300 جنيه للطن، والمعادي 19000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 19180 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 19650 جنيهًا، وعطية سعر 19000 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 18900 و19000 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 18000 جنيه و18200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم:

وسجل أسمنت المسلح، 1620 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1610 جنيهًا للطن، والممتاز سجل 1635 جنيهًا، وأسمنت قنا 1560 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 1720 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1590 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت وادي النيل 1600 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 1620 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1110 جنيه، بينما الأسمنت المقاوم بين 1650 و1755 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.