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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.

وأعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر ديسمبر الجاري بمتوسط زيادة 1200 جنيه في الطن مدفوعًا بقرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

أسعار الحديد

سعر حديد  عز مسجلة 20450  جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع 

 وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب  20350 جنيهًا 

وسجلت منتجات بشاي للصلب 21205 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد شهر ديسمبر 

وسجل حديد الجيوشي للصلب 20300  جنيهًا 

 وسجل حديد المصريين سعر 20350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

حديد الجارحى بسعر 21100  جنيهًا للطن

فيما سجل سعر حديد المراكبي 20330  جنيها للطن 

أسباب زيادة أسعار الحديد  

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل، متوقعًا في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

 

أسعار الأسمنت 


سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1620 جنيهًا للطن

 طن أسمنت وادي النيل  يصل سعره إلى 1610 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي  1720 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العربية المسلح عند 1650 جنيهًا

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1528 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1650 جنيهًا للطن

 سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن

 وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 3100  جنيه للطن

 فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.

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