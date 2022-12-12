عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخطى 21 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت اليوم

يهتم الكثير من الراغبين في البناء بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، إذ قفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه لبعض الشركات مع بداية شهر ديسمبر الحالي، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق ، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وعلى مستوى أسعار صرف الدولار، ارتفع مقابل الجنيه مسجلًا في البنك المركزي 24.58 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين

سعر حديد عز

وارتفع سعر حديد عز خلال نوفمبر الماضي ليبلغ سعر الطن نحو 19650 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع» ، وارتفع مع بداية الشهر الحالي ليسجل 20450 جنيها بزيادة 800 جنيه.

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن الحديد عز ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20950 جنيه وحتى 21100 جنيه.

وكان السعر وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

وارتفعت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية  وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك خلال ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى العديد الى معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين،  من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز 20450  جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 20950 جنيه  و 21100.
  • سعر طن حديد السويس 20350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن
  • سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1100 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المصريين 20350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المراكبي 20330 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العشري 20300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 800 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بشاي 21205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1305 جنيهات للطن
  • سعر طن حديد الجارحي 21205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1700 جنيه للطن

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 600 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

 

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1650 مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1615 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1600 جنيه للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1610 جنيهات للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1620 جنيها للطن.
  • أسمنت أسوان 1620 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1535 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1650 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى  1720 جنيها للطن  مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1530 جنيها للطن.
أسعار الحديد والأسمنت

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المعلنة في الأعلى، لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد والصلب سعر حديد عز أسعار الأسمنت أسعار مواد البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

عز بـ 19650 جنيهًا للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

في أوضة الفئران.. سيدة تترك طفلها في منزل مع 300 فأر

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 12-12-2022

دعاء الوضوء من 6 كلمات يحرمك على النار.. ردده عند مسح رأسك

بهاتفك الشخصي.. أحمد عماد يكشف 10 حيل للحصول على صور كالمشاهير| خاص

قفزة عالمية في أسعار النفط وسط غموض بشأن الإمدادات الروسية

هل النبي كان يصلي سنة الفجر في البيت؟.. 9 حقائق لا تعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب خارق ينسف دهون البطن ويخفي الكرش في 3 أيام

الفائزة بميدالية نجيب محفوظ.. رسالة مؤثرة من عضو لجنة التحكيم عن رواية فاطمة قنديل

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ