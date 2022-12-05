أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء “الحديد والأسمنت” في مصر،اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

رفعت مصانع الحديد أسعارها بداية شهر ديسمبر بقيمة تتراوح ما بين 850 الى 1600جنيها فى الطن الواحد مقارنة بأسعار نوفمبر الماضي.



ويرصد موقع"صدى البلد" أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم الاثنين



سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 20500 جنيها مقارنة 19650 جنيه للطن الواحد الشهر الماضي .

استسعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند مقارنة 21200 جنيها مقارنة 19600جنيه للطن فى نوفمبر الماضي بارتفاع 1600 جنيها.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 21100جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 20400جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 20400جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 20408جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 21100جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 20500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 20500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 20400جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 19550جنيه للطن الواحد.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1650جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1615جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1610جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1720جنيها للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1650جنيه للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الاثنين عند 1620جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1535جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة صناعات مواد البناء “التعمير”اليوم الاثنين 1590جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1528 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.