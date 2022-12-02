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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الطن زاد 1700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والإسمنت
اسعار الحديد والإسمنت

يهتم الكثير من الراغبين في البناء بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء ، اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022 ، حيث قفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه لبعض الشركات ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق ، نتيجة ارتفاع سعر سرف الدولار.

وعلى مستوى أسعار صرف الدولار ، ارتفع مقابل الجنيه مسجلًا في البنك المركزي  24.53 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر حديد عز خلال نوفمبر الماضي ليبلغ سعر الطن نحو 19650 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع» ، وارتفع مع بداية الشهر الحالي ليسجل 20450 جنيها بزيادة 800 جنيه.

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن الحديد عز ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20950 جنيه و 21100 جنيه.

وكان السعر وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

وارتفعت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية  وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك خلال ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى العديد الى معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة ،  من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم 

سعر طن حديد عز 20450  جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 20950 جنيه  و 21100.

سعر طن حديد السويس 20350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن 

سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1100 جنيه للطن 

سعر طن حديد المصريين 20350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن 

سعر طن حديد المراكبي 20330 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 800 جنيه للطن 

سعر طن حديد العشري 20300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 800 جنيه للطن 

سعر طن حديد بشاي 21205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1305 جنيهات للطن 

سعر طن حديد الجارحي 21205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1700 جنيه للطن 

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 500 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الحديد والأسمنت

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1650 مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي 

أسمنت النصر 1615 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1600 جنيه للطن

اسمنت وادى النيل  1610 جنيهات للطن

أسمنت  المخصوص 1620 جنيها للطن 

أسمنت أسوان 1620 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1535 جنيها للطن 

أسمنت حلوان 1650 جنيها للطن

أسمنت السويدى  1720 جنيها للطن  مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي 

أسمنت العسكري بني سويف 1530 جنيها للطن.

أسعار الحديد والأسمنت

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المعلنة في الأعلى، لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الأسمنت مواد البناء أسعار مواد البناء الأزمة الروسية الأوكرانية

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