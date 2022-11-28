أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 28-11-2022

نشر موقع "صدى البلد"،أسعار الحديد و الأسمنت في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ونستعرض أسعارمواد البناء( الحديد و الأسمنت ) في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الاثنين

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 19650 جنيها للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 19600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 19550 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 19550 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 19400 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 19300 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 19000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 19000جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 19000جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 19000جنيه للطن

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 19550جنيه للطن.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

أسعار الأسمنت ..سجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1720 جنيها للطن.

وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1650 جنيها لطن المسلح.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1650 جنيها للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الاثنين عند 1620 جنيها للطن.

و سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1616 جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1610 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة صناعة مواد البناء “التعمير” اليوم الاثنين 1590 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1535 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكري بني سويف" اليوم الإثنين 1530 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وشهدت أسعار مواد البناء “الحديد و الأسمنت” ارتفاعا منذ بداية شهر نوفمبر الجارى.

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر نوفمبر الجاري بمتوسط زيادة 2000 جنيه في الطن مدفوعًا بقرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وسط توقعات بعودة الأسعار للانخفاض خلال الفترة المقبلة.