شروط جديدة لقانون التصالح.. لو هتبني اعرف سعر الحديد والأسمنت

يسعى عدد كبير من المواطنين إلى معرفة اسعار الحديد والاسمنت، بالاضافة الي إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والشروط الواجب توافرها فى ظل وجود قانون التصالح، للشروع في عمليه البناء او التجديد للمباني

.

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد والأسمنت، وخاصة المتقدمين على البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف على أرخص أسعار الحديد والأسمنت ، لتفادي جشع التجار، وتوفير نفقات البناء ليستطيعوا استكمال أعمال التشطيب.

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري خدمة معرفة أسعار الحديد والاسمنت ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد والأسمنت في الأسواق، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا جدا في الأسعار الأيام الماضية.

وازدادت أسعار الحديد في الأيام الماضية بشكل جنوني اذا ارتفع سعر طن الحديد إلى أعلى سعر وصل تقريبا الفين جنيه قبل الارتفاع الأخير، ليصل لأعلى سعر طن الحديد عز 19650 جنيها بدلا من 17700 جنيه.

اسعار الحديد والاسمنت 2022

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد مصر ستيل 19400 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العتال 19550 جنيها للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عز 19650 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 19600 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 19550 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 19550 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 19550 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد مصر ستيل 19400 جنيه للطن - تسليم ارض مصنع.

سعر طن حديد المعادي 19000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العشري 19300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد سرحان 19000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد الكومي 19000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عطية 19000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

اسعار الحديد اليوم

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الاسمنت اليوم ضمن أسعار الاسمنت، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت، مع استقرار الأسعار لعده أيام دون زيادة كبيرة والتي تتراوح من 10 جنيهات إلى 90 جنيها.

اسعار طن الاسمنت اليوم تسليم ارض مصنع

أسمنت السهم 1530 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 1525 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان 1640 جنيهًا للطن.

اسمنت وادى النيل 1615 جنيه للطن.

أسمنت السويدي 1720 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المخصوص 1620 جنيهًا للطن.

اسمنت المسلح 1638 جنيهًا للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 1528 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر 1600 جنيهًا للطن.

اسمنت المسلة 1560 جنيها للطن.

أسعار الحديد والأسمنت 2022

سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع

ويجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا، وبشرط السداد النقدي، أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

قانون التصالح فى مخالفات البناء



يسعى قانون التصالح فى مخالفات البناء لمواجهة مخالفات البناء وتنظيمها وإعادة وتطوير كل من المرافق والخدمات، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.

وهناك مجموعة من الشروط للتصالح فى مخالفات البناء والتى تتضمن ما يلي :-

تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة.

سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

سداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه.

دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

- تتيح الحكومة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار 3 سنوات، على أن يتم دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

- بعد قيام المتصالح بدفع قيمة التصالح يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

إجراءات التصالح فى مخالفات البناء الجديده



استيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة.

تقديم الطلب وسداد رسوم الفحص، في مدة لا تتجاوز عن 6 أشهر من إقرار اللائحة في 8 يوليو 2019.

دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار، سواء بالرفض أو القبول.

فى حالة قبول طلب التصالح، يتم دفع المبلغ المنصوص عليه مع طلاء كامل الواجهات وذلك وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء.