الطن وصل 25 ألفا.. أسعار ساندوتشات الفول والطعمية بعد الزيادة الأخيرة

تنعكس الزيادة الأخيرة في أسعار الفول، على سعر ساندوتش الفول والطعمية وطلب الفول المقدم في اطباق، علي عربات الفول والذي يعد فطار ملايين المصريين والطبقة الكادحة والمتوسطه، والتي ارتفعت الي اعلي مستواياتها ليصل طلب الفول بالمناطق الشعبية الي 15 جنيها.

سعر ساندوتش الفول والطعمية

ومن المتوقع ان يصل الي 20 جنيها بعد الزيادة الاخيرة، وسجل سعر ساندوتش الفول “شقة الفول” الي 4 جنهيات لنصف الرغيف الواحد والذي يرتفع بالتبعيه بعد الزياده الي 5 جنيهات، وتختلف الاسعار حسب كل منطقة ومحافظة، وذلك بالاضافة الي ارتفاع اسعار سندوتشات الفلافل" الطعمية".

ويلجئ الكثير من المواطنين الي عمل فول الفطار "المدمس" في المنازل لتجنب ارتفاع الاسعار والحصول علي جوده ودرجه امان عاليه، هربا من جشع التجار ومقدمي الفول بالشوارع.

سعر طن الفول المستورد

وسجل سعر طن الفول "رفيع الحبة" عند التجار في السوق المحلي 25 ألف جنيه بدلًا من 23900 جنيه جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 1100 جنيه للطن الواحد، وتاتي الزيادة في الطلب على شرائه بالأسواق خلال الفترة الماضية، خصوصا خلال فصل الشتاء، وسجل سعر الفول البلدي 30 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الفول المستورد 20 جنيه.

ويبدا موسم حصاد محصول الفول في مصر يبدأ خلال شهر مايو/أيار ويستمر حتى شهر أغسطس/آب، ولا يكفي المحصول المحلي احتياجات البلاد،يعتبر الفول من الحبوب التي لا غنى عنها بالمنازل، لكونه يعد ضمن الأكلات الأكثر شعبية بصفة يومية، فهو مكون أساسي بوجبة الإفطار المعتادة لكافة المواطنين المصريين.

سعر ساندوتش الفول والطعمية

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا فى يوليو الماضي، بوقف تصدير الفول من أجل تلبية حاجات السوق المحلية،ولا يكفي المحصول المحلي احتياجات البلاد، التي تستورد نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، وتستورد مصر سنويا من 350 إلى 400 ألف طن فول، بينما الإنتاج المحلي يصل إلى 180 ألف طن.

سعر كيلو العدس

وسجلت أسعار العدس المستورد نحو 30 جنيهاً للكيلو.

ووصلت أسعار العدس الأصفر لنحو 28 جنيهاً للكيلو.

