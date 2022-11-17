شروط الحصول على أرخص تأشيرة للسفر إلى أوروبا

يستعرض موقع صدى البلد الاخباري، كيفية الحصول على تأشيرة العمل الحر إلى المانيا، والتي تعد من أرخصتأشيرات العمل الحر، نظرا لاحتياج دولة المانيا إلى عدد كبير من العمالة وأصحاب الحرف والموظفين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع الالماني.

تُمنح تأشيرة العمل الحر إلى المانيا عادةً لمدة ثلاثة أشهر، التي ستحصل عليها من خلال فيزا العمل الحر، للراغبين في السفر إلى ألمانيا للعمل في مهنة حرة، ويمكن تحويلها إلى تصريح إقامة خلال صلاحية تأشيرتك.

يبحث عدد كبير جدا من الراغبين في السفر، على كيفية الحصول على أرخص تأشيرة سفر إلى الخارج، والتي تواجههم بعض الصعوبات أثناء السفر خارج مصر، بسبب الحصول على التأشيرة إلى الخارج.

السفر الي الخارج

ويمكن تمديد تصريح الإقامة للعمل المستقل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كاملة، بشرط ان تكون قد نجحت سابقا في عملك ، و يجب أن يكون لديك دليل على تحقيق أرباح كافية لتغطية تكاليف المعيشة لك ولكل فرد من أفراد أسرتك المعالين.

بعد قضاء 3 سنوات مع تصريح إقامة للعمل المستقل ، قد تحصل على تصريح إقامة، يمكن أن يحدث هذا فقط إذا قررت إنشاء تجارة تجزئة أو تجارة يدوية، و يمكن أيضًا تحويل فيزا العمل الحر إلى تصريح إقامة للعمل الحر (قانون الإقامة ، القسم 21/6).

تكاليف تأشيرة العمل الحر في ألمانيا

السفر الي الخارج



تبلغ رسوم التقدم للحصول على تأشيرة العمل الحر في ألمانيا 60 يورو ، أما بالنسبة لتصريح الإقامة فهي 140 يورو كحد أقصى ، بينما تصل رسوم تصريح التسوية إلى 260 يورو.



شروط الحصول على تأشيرة للعمل الحر بألمانيا



ولمحبي السفر الراغبين في العمل لحسابهم الخاص في ألمانيا، فأنت بحاجة إلى تأشيرة العمل الحر في المانيا أو تصريح إقامة من أجل العمل بحرية وفقًا للمادة 21 الفقرة 5 من قانون الإقامة، ويجب استكمال الشروط الحالية للحصول على الإقامة:-

لديك مصدر تمويل لفكرة عملك.

لديك تصريح عمل للتخصص الذي تريد أن تعمل فيه بشكل مستقل.

إذا كان عمرك أكثر من 45 عامًا ، فيجب عليك أيضًا إثبات أن مستقبل تقاعدك آمن.

السفر الي الخارج

طرق الحصول على تأشيرة العمل الحر في ألمانيا



يجب عليك عادةً تقديم طلب للحصول على تأشيرة عمل حر في السفارة أو القنصلية الألمانية في البلد الذي تعيش فيه حاليًا، وأرسل الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها على أنها أصلية مع نسخة من كل منها.

فيما يلي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على فيزا العمل الحر في ألمانيا وهي كالتالي:

السفر الي الخارج

المستندات المطلوبة لتأشيرة العمل الحر في ألمانيا



السفر الي الخارج

استمارة طلب التأشيرة الوطنية مكتملة حسب الأصول

جواز سفر وطني ساري المفعول

صورتان شخصيتان حديثتان بيومترية

دفع رسوم طلب التأشيرة

تأمين السفر

خطابات توصية من أرباب العمل السابقين

السيرة الذاتية



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دليل على خطة معاش كافية، فقط إذا كان عمرك أكبر من 45 عامًا

دليل على خطة العمل الحر

خطابات الالتزامات أو الكفالة الشخصية من العملاء

السفر الي الخارج

إثبات معرفة اللغة الألمانية يتطلب مستوى B2 على الأقل

خطاب التعريف المهني

حافظة من عملك السابق

الإذن المهني

شهادات التعليم السابق

وسائل الكفاف المالي

السفر الي الخارج

خطوات التقدم للحصول على تأشيرة عمل حر في ألمانيا



التقدم للحصول على تأشيرة عمل حر في ألمانيا من خلال السفارة او القنصلية الألمانية في بلدك أو في بلد مجاور، وقد يستغرق طلب التأشيرة عدة أشهر، وللحصول علي تأشيرة لدخول ألمانيا، عليك الذهاب إلى مكتب الأجانب في مكان إقامتك الجديد واطلب منه تصريح إقامة للعثور على مكان تعلم تخصص جديد.

أرخص 10 دول للسفر بتأشيرة سهلة

ويبحث عدد كبير من محبي السفر عن الدول ذات التأشيرة الرخيصة والسهلة للسفر غير أوروبا أو أمريكا، وجاءت كالتالي:-

لبنان و ماليزيا و هونج كونج و جزر المالديف و كوريا الجنوبية و ماليزيا وتايلاند و كينيا و مدغشقر ودومينيكا وجورجيا.