تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق اليوم، وذلك بعد ارتفاعها لمستوي غير مسبوق بسبب ارتفاع سعر الاعلاف مع عدم وجود معروض يكفي احتياجات السوق، ويأتي التراجع بعد إعلان اتحاد منتجي الدواجن، أنه تم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها، وغالبا تستهلك سوق الدواجن نحو 600 ألف طن من الأعلاف شهريًا.

سعر البيض اليوم يقدمه موقع صدي البلد ، من خلال نشرة خدمية عن أسعار البيض بمختلف أنواعه وأسعار كرتونة البيض، قبل النزول للأسواق المحلية لمعرفة سعر البيض يوميًا، لتحديد السعر الحقيقي لطبق البيض الأحمر والأبيض والبلدي سواء كان بالزيادة أو النقصان.



تراجعت أسعار كرتونة البيض من أعلى سعر وصلت له وهو 90 جنيهًا الفترة السابقة، ليصل سعر كرتونة البيض الاحمر 72 جنيهًا من المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 75 تقريبا ، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة 60 جنيها ليصل إلى الأسواق بنحو 72 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 68 جنيها للكرتونة الواحدة لتصل إلى المستهلك 70 جنيها ، وذلك في كثير من المحلات والسوبر ماركت والبقالة في القرى والمدن بالمحافظات لأول مرة منذ شهر بعد ارتفاعها لمستويات قياسية.

أسعار البيض بالمزارع اليوم

وهبطت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل بين 68 و 70 جنيها للطبق في المزرعة وتبدأ من 72 جنيها إلى 70 للمستهلك حسب المنطقة.

سر تراجع البيض في الأسواق

وجاء السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار كرتونة البيض بسبب كثرة المعروض وقلة الشراء، سعر كرتونة البيض وصل في المزرعة 65 جنيها للأحمر وتصل للمستهلك بين 70 و 75 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم

بورصة البيض

البنا 68.75 جنيه بيض أبيض- 70.75 جنيه بيض أحمر

بورصة البيض

شوشة 69 جنيها بيض أبيض- 71 جنيها بيض أحمر

بورصة البيض

قويسنا 68 جنيها بيض أبيض- 70 جنيها بيض أحمر

بورصة البيض

أنشاص 68 جنيها بيض أبيض- 70 جنيها بيض أحمر

بورصة البيض

المنشية 70 جنيها بيض أبيض- 72 جنيها بيض أحمر

بورصة البيض

الزراعي 68 جنيها بيض أبيض- 70 جنيها بيض أحمر

بورصة البيض

الحمامى 70 جنيها بيض أبيض- 72 جنيها بيض أحمر

بورصة البيض

الجوهري 66 جنيها بيض أبيض- 68 جنيها بيض أحمر

بورصة البيض

الصحراوي 68 جنيها بيض أبيض- 70 جنيها بيض أحمر

بورصة البيض

رشاد حمزة 68.75 جنيه بيض أبيض- 70.75 جنيه بيض أحمر

بورصة البيض

جمعة مسعد 70 جنيها بيض أبيض- 72 جنيها بيض أحمر

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر البيض البلدي اليوم



كرتونة بيض بلدي – الجوهري 72 جنيهًا

كرتونة بيض بلدي – الحمامى 73 جنيهًا



سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 78 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 79 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 76 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

أسعار الفراخ اليوم

وتراجع سعر الأجنحة اليوم إلى 25 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأوراك بين 40 و43 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر البانيه بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن اليوم

ووصل سعر الأرانب إلى 82 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاووق عند 89 جنيهًا، أسعار الدواجن الأمهات البيضاء تراوحت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 30 جنيهاً .