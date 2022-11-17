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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شهر نوفمبر.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة 300 جنيه

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزياده الجديده

يقدم موقع صدي البلد الاخباري، خدمة معرفة كيفيه صرف و حساب مرتبات الموظفين لشهر نوفمبر بعد الزياده الاستثنائيه، التي من المقرر تنفيذها بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء عليه أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات التي من شأنها تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

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ويبحث ملايين من الموظفين العاملين بالحكومة والقطاع العام، علي موعد صرف الزيادة الاستثنائية للأجور،لتحفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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احسب مرتبك بعد العلاوة الاستثنائية

 

موعد صرف مرتب العلاوة الاستثنائية

وتستهدف القرارات الموظفين العاملين في الدولة، وأصحاب المعاشات، بعلاوة استثنائية شهرية يتم صرفها دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها،وينتظر الموظفون هذه القرارات التي من شأنها التخفيف أعباء المعيشة، وسيتم تطبيقها في مع موعد صرف المرتب بدايه في شهر نوفمبر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ودليل علي وقوف الدولة بجانب مواطنيها، ومساعدتهم على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

 

احسب مرتبك بعد العلاوة الاستثنائية

 

قرارات الدولة لمواجهة الازمة الاقتصادية

ويستعد عدد كبير من المواطنين لتنفيذ حزمة القرارات التي أقرتها الدوله لمواجهة الازمة الاقتصادية، وعلي راسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريًا، ، وصرف علاوة استثنائية جديدة، بقيمة 300 جنيه شهريًا، للموظفين في الحكومة وأصحاب المعاشات،العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023م، صرف دعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة بسبب تضررها بالأزمة الحالية، بصرف رواتب للعاملين لعدم الاستغناء عنهم، ورفع حد الإعفاء الضريبي لمرتبات الموظفين من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه شهريًا، مد فترة عمل الـ100 جنيه على التموين حتى 30 يونيو 2023م.

احسب مرتبك بعد العلاوة الاستثنائية

احسب مرتبك بعد العلاوة الاستثنائية

ويمكن حساب المرتب بعد العلاوة الاستثنائية للدرجات الحكومية  من أول الدرجة السادسة، وحتي الممتازة كالتالي:-

الدرجة السادسة: 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

الدرجة الخامسة: من 2940 جنيها إلى 3240 جنيها.

الدرجة الرابعة: من 3180 جنيها إلى 3480 جنيها.

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الدرجة الثالثة: من 3420 جنيها إلى 3720 جنيها.
الدرجة الثانية: من 3900 جنيه إلى 4200 جنيه.
الدرجة الأولى: من 4500 جنيه إلى 4800 جنيه.
المدير العام:  من 5100 جنيه إلى 5400 جنيه.
الدرجة العالية: من 6300 جنيه إلى 6600 جنيه.
الدرجة الممتازة: من 8700 جنيه إلى 9000 جنيه.

الفئات التي يتم صرف لها  مرتب العلاوة الاستثنائية

وينتظر 4.6 مليون موظف، بالحكومة، والجهاز الإداري للدولة، صرف العلاوة بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، مع مرتب الشهر القادم بتكلفة 16.4 مليار جنيه.

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وسيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، في موعد الصرف المخصص لها، على أن يبدأ صرف المرتبات من يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، حتى يوم الإثنين الموافق 30 من الشهر نفسه، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية، ويتم صرف المرتبات لاصحاب كارت فيزا المرتب من خلال ماكينات الصراف الالي.

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