الحديد يتخطى 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء الآن في مصر

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم محل اهتمام من الكثير من الراغبين في البناء ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، بعد ارتفاع أسعار الدولار في البنوك.

وعلى مستوى أسعار الصرف وخاصة الأخضر، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلًا في البنك المركزي 24.44 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

واقرأ أيضا:

وارتفع سعر حديد عز خلال نوفمبر الجاري ليبلغ سعر طن الحديد نحو 19650 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع» والذي يتخطى 20 ألف جنيه للمستهلك.

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20100 جنيه 20300 جنيه، بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

وارتفعت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك خلال ذروة الحرب الروسية الاوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى العديد الى معرفة أسعار مواد البناء " الحديد والأسمنت " اليوم الاثنين ، من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022:

سعر طن حديد عز 19650 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 20100-20300 جنيه

سعر طن حديد السويس 19550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 19550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 19550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 19300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 19550 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 500 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الحديد والأسمنت

اقرأ أيضا:

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1640 مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي

أسمنت النصر 1600 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1590 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1620 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1620 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1620 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1555 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1640 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1720 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي

أسمنت العسكري بني سويف 1530 جنيها للطن.

أسعار الحديد والأسمنت

وتعتبر أسعارمواد البناء الحديد والأسمنت المعلنة في الأعلى، لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.