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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 19650 جنيها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

تراوح سعر طن حديد التسليح اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

 

وجاءت أسعار الحديد كالتالي: 

سجل حديد عز ثباتا ملحوظا ليبلغ نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل.

سعر حديد السويس بلغ الطن نحو 19550 جنيها.

سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب 19600 جنيه للطن.

وواصل سعر الحديد اليوم لدى مصنع حديد المصريين مستوياته ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن.

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارا متواصلا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن.

واستقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح ليسجل 19400 جنيه للطن.

وحافظ مصنع حديد الجيوشي للصلب على مستوياته ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري
كما سجل سعر حديد العشري للصلب ثباتا جديدا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر:

وتراوح السعر للمستهلك ما بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن وفقا لتكلفة النقل من المصنع الأسمنت إلى  موقع التاجر بالمحافظات.

وسعر الأسمنت لدي مصنع العربية المسلح سجل 1590 جنيها.

 واستقر سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر عند 1555 جنيها.

وسجل أسمنت الممتاز الأعلي في مصر بواقع 1650 جنيها للطن، وأسمنت السويدي 1720 حنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 1590 جنيهًا في الطن، و أسمنت وادي النيل 1600 جنيه في الطن، و أسمنت حلوان 1620 جنيهًا في الطن ، فيما بلغ طن أسمنت طرة وحلوان 1590 جنيها.

 

أسعار الحديد والأسمنت سعر طن حديد التسليح اليوم اسعار الحديد اسعار الاسمنت اليوم

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