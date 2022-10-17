بعد تخطى الدولار الـ19.70 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الآن بالأسواق

يبحث الكثير من الراغبين في البناء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، بعد ارتفاع أسعار الدولار في البنوك.

وعلى مستوى أسعار الصرف، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلًا في البنوك الحكومية: 19.63 جنيه للشراء بعد 19.61 الاثنين الماضي، و 19.69 جنيه للبيع بعد 19.67 جنيه الأسبوع الماضي ، وفي البنوك الأجنبية العاملة في مصر 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وثبت حديد عز اسعار الحديد دون تغيير خلال شهر أكتوبر، ليبلغ سعر طن الحديد نحو 17670 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع».

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18200 جنيه 18400 جنيه، بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

ورغم تثبيت سعر الحديد خلال أغسطس، قامت إحدى الشركات برفع أسعار الحديد الأحد 7 أغسطس في الأسواق حيث تفاجئ السوق برفع بقيمة طن الحديد 400 جنيه في الطن.

400 جنيه

وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بعد وصول سعر طن حديد بشاي إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، مقارنة مع أسعار الشركة نهاية شهر يوليو الماضي 17500 جنيه لحديد بشاي.

أسعار الحديد والأسمنت

فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية حول 1200 و1500 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى العديد الى معرفة أسعار مواد البناء " الحديد والأسمنت " اليوم الاثنين ، من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022:

سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 18236 -18400 جنيه

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 400 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الحديد والأسمنت

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1450 جنيها للطن بعد 1345 جنيها الاثنين 14 أغسطس.

أسمنت النصر 1425 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1410 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيه للطن

أسمنت المخصوص 1430 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1400 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1410 جنيهات للطن

أسمنت حلوان 1450 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1500 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيها للطن.

أسعار الحديد والأسمنت

وتعتبر الأسعار المعلنة أعلاه لمواد البناء الحديد والأسمنت لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.