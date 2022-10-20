أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء (الحديد و الأسمنت) في مصر،اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

أسعار مواد البناء



ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم الخميس

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 18100جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الخميس عند 18100جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الخميس 17800جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 17550جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس نحو 17200جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الخميس نحو 17100جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الخميس 17000جنيه للطن

أسعار الحديد

سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس 1700جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الخميس نحو 17000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الخميس نحو 1700جنيه للطن الواحد



حديد المراكبي أقل سعرا فى السوق

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الخميس 15750جنيه للطن الواحد.



أسعار مواد البناء في مصر..

أسعار الأسمنت اليوم الخميس :



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1465جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1430جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس 1410 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الخميس 1515 جنيها للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس عند 1468جنيه للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الخميس عند 1445جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم الخميس 1405جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الخميس 1415 جنيها للطن.



وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

واعلنت الحكومة عن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ 5.75 دولار قبل تلك الزيادة.