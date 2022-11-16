سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16-11-2022

استقرت أسعار مواد البناء في مصر منذ بداية نوفمبر الجاري وحتى اليوم الأربعاء 16-11-2022، بعد أن أعلنت مصانع الجديد رفع الأسعار بنحو 2000 جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء اليوم

يقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم

استقر سعر حديد التسليح اليوم الأربعاء متراوحًا بين 19.200 و19.550 جنيه للطن الوحد، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

سجّل سعر حديد عز 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع أي غير شامل تكلفة النقل.

ووصل سعر حديد السويس إلى 19550 جنيهًا للطن الواحد تسليم أرض المصنع

وسعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

وواصل سعر الحديد مصنع حديد المصريين إلى 19550 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

وسجّل سعر حديد المراكبي للصلب 19550 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

سعر حديد التسليح اليوم

سجّلت أسعار حديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح ليسجل 19400 جنيه للطن.

وحافظ مصنع حديد الجيوشي للصلب على مستوياته ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

كما سجّل سعر حديد العشري للصلب ثباتا جديدا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

استقر سعر الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر متراوحًا بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن.

وسجّل أسمنت الممتاز، الأربعاء 16-11-2022 بواقع 1650 جنيها للطن،

وسجّل سعر الأسمنت في مصنع العربية المسلح سجل 1590 جنيهًا، وفي الشركة العربية النصر واستقر سعر طن الأسمنت عند 1555 جنيها.

ووصل سعر طن أسمنت السويدي اليوم 1720 حنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 1590 جنيهًا في الطن، و أسمنت وادي النيل 1600 جنيه في الطن، و أسمنت حلوان 1620 جنيهًا في الطن ، فيما بلغ طن أسمنت طرة وحلوان 1590 جنيها.

وسجّل سعر «الأسمنت الأبيض العادة» 2.600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 2.525 جنيه للطن، فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2.525 جنيه.