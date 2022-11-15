ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-11-2022، في عدد من البنوك العاملة في مصر بنحو قرش واحد .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، في البنوك العاملة في مصر والبالغ عددها 38 بنكا.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، في بنوك:" مصر إيران –ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 24.41 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر صرف الدولار 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع، ووصل في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 24.40 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأسكندرية

وسجل سعر الولار في بنك الاسكندرية إلى 24.41 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر صرف الدولار إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي أكبر بنكين حكوميين " البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك المشرق إلى 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 24.43 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

ووصل سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني سجل سعر صرف الدولار 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر الدولار 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.