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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15-11-2022

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


سعر الدولار فى مصر 
 


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات العالمية اليوم الثلاثاء 15-11-2022

بكام في الصاغة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر بالأسواق


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين  فى بنوك(الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات،المشرق،الأهلى المتحد ،الاستثمار العربي،مصر إيران -ميد بنك)  نحو 24.40 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  فى بنك التجاري الدوليCIB نحو 24.39 جنيه للشراء و 24.44 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه اليوم  فى بنك فيصل الإسلامي نحو 24.39 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك المركزي

 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه  فى البنك المركزي  24.38 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.

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