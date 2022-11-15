تطبيق مشروع التحول للطاقة الشمسية بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية على هامش مؤتمر المناخ

قام اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بزراعة بعض الأشجار بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، ضمن مشروع زراعة ألف شجرة ،وذلك على هامش مؤتمر تغير المناخ cop27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من ١٩٠ دولة.

وعلى غرار الزيارة، تفقد "أنيس" أحد أكبر مصانع المنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية والخاص بإنتاج المنسوجات القطنية والمقام على مساحة ٢٥ فدان والذي يطلق مبادرة تطبيق مشروع التحول للطاقة الشمسية بالإضافة إلى زراعة وتشجير المنطقة المحيطة بالمصنع.

وذلك بحضور المهندس أيمن صالح مدير المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.

و خلال الجولة، تم عرض شرح مبسط عن المصنع وخطة التوسع به والذي ينتج ٢٥ ألف قطعة في اليوم بإجمالي عدد العاملين به ٢٣٠٠ عامل حيث أنه تم إنشاء المصنع في عام ٢٠١٩ بتكلفة إجمالية ١٨٠ مليون دولار ويوجد أربع مصانع بجمهورية مصر العربية وذلك بمحافظات القاهرة والإسماعيلية ومصنعين بالإسكندرية.

والجدير بالذكر أن المصنع من إحدى مصانع المشروعات الخضراء حيث أنه يساهم في الحفاظ على البيئة من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ٥٠٪ بمعدل طن و٦٠٠ ألف سنويًا عن طريق استخدام ١٦٦٠ كيلو وات فى الساعة للسولار بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والمياه بنسبة ١٠٠٪ نظرًا لاستخدامه لألواح الطاقة الشمسية فى إطار تطبيق مشروع التحول للطاقة الشمسية وتبلغ تكلفتها مليون ونصف جنيه علاوة على إعادة تدوير مخلفات المصنع.

وخلال الجولة تم تفقد المصنع وحضانة متكاملة لأبناء العاملين بالمصنع حيث تستقبل الأطفال من سن الثلاث شهور حتى سن القبول بالمدارس وتستوعب الحضانة عدد ١٨٠ طفل.

وقد أعرب "أنيس" عن تقدير اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية مؤكدًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات.

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