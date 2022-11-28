عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجع الحديد.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن في مصر

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

يهتم الكثير من الراغبين في البناء بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 ، حيث تراجع سعر طن الحديد بقيمة تزيد على 250 جنيها، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وعلى مستوى أسعار الصرف وخاصة الأخضر، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلًا في البنك المركزي  24.50 جنيه للشراء و24.57 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وارتفع سعر حديد عز خلال نوفمبر الجاري ليبلغ سعر طن الحديد نحو 19650 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع».

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن الحديد عز ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 19937 جنيه و 20100 جنيه بتراجع 274 جنيها للطن عن يوم السبت، بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

وارتفعت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية  وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك خلال ذروة الحرب الروسية الاوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى العديد الى معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين ،  من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022:

سعر طن حديد عز 19650 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 19937 جنيه  و 20100.

سعر طن حديد السويس 19550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المصريين 19550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المراكبي 19550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد العشري 19300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد بشاي 19550 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 500 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الحديد والأسمنت

اقرأ أيضا:

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1650 مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي 

أسمنت النصر 1615 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1600 جنيه للطن

اسمنت وادى النيل  1610 جنيهات للطن

أسمنت  المخصوص 1620 جنيها للطن 

أسمنت أسوان 1620 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1535 جنيها للطن 

أسمنت حلوان 1650 جنيها للطن

أسمنت السويدى  1720 جنيها للطن  مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي 

أسمنت العسكري بني سويف 1530 جنيها للطن.

أسعار الحديد والأسمنت

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المعلنة في الأعلى، لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الحديد أسعار الحديد والأسمنت اليوم سعر طن الحديد سعر حديد عز أسعار الحديد اليوم الاثنين اسعار الاسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

موجة أمطار خلال 48 ساعة| هل تحدث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد توضح

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

بشرة خير.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

بعد خسارة المنتخب البلجيكي.. فوضى وشغب في شوارع بروكسل

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 نوفمبر 2022

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

شروط جديدة لقانون التصالح.. لو هتبني اعرف سعر الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

ترشيحاتنا

بعد خسارة بلجيكا من المغرب بكأس العالم.. أعمال الشغب تجتاح بروكسل.. شاهد

هل توزع الأرزاق بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟.. الإفتاء تجيب

بعد تراجع الحديد.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن في مصر

بقوة 788 حصانا .. تعديل مميز لسيارة بي إم دبليو M5 CS

مفاجأة صادمة.. المأكولات المشوية تحتوي على بلاستيك مضر بالصحة

بسبب زوجين.. إخلاء طائرة ركاب بأكملها عند إقلاعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد

احذرها.. علامات يرسلها الجسم تنذرك بأن رئتيك في خطر

الحق نفسك.. علامة في قدمك تحذرك من القاتل الصامت لا تتجاهلها

واحد منها خطير جدا.. أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك

فيديو

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ