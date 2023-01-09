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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفراخ عدت 60 جنيها والبانية 130|هل تنجح دعوات المقاطعة في خفض أسعار الدواجن؟

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين، سجلت البيضاء بين 57 و 59 جنيهًا في المزرعة لتصل للمستهلك لأول مرة بين 60-63 جنيها ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 90 و 95 جنيها في بعض المناطق.

 

وشهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 60-63 جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9-1-2023، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

وفي نفس السياق انتشرت خلال الساعات الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا تظهر صاحب محل يتوقف عن البيع بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر على حد قوله، وانتشرت دعوته بسرعه على الفيس بوك حتى راجت بين المواطنين وحتى بعض التجار.

سر الارتفاع المبالغ فيه

من جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن تربية الدواجن داخل المزارع في مصر  تحتاج مليون و40 ألف طن ذرة و 500 ألف طن صويا شهريا ، مشيرا الى أن الافراجات التي تتم في الوقت الحالي للأعلاف لا تكفى احتياجات الدواجن.

وأضاف السيد خلال تصريحات تليفزيونية أن أسعار الأعلاف مازالت بشكل مبالغ فيه ولم تنخفض بعد الافراجات التى قامت بها الدولة، موضحا ان طن الصويا بـ 29 ألف وطن الذرة بـ 15 ألف والعلف بـ 22 ألف جنيه، وهناك عجز فى إنتاج الدواجن بنسبة تقترب من الـ 50%.

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أسعار الدواجن اليوم

ويهتم الملايين من المواطنين يوميا بالتعرف على أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن اليوم

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 09-01-2023 

اسعار الدواجن
  • الدواجن البيضاء: بين 57-59 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و60 و61 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
  • الدواجن البلدى: بين 71- 74 جنيهًا للكيلو
  • الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 69 و 72 جنيها
  • الأوراك: بين 55- 57 للكيلو
  • البانيه: بين 130- 133 جنيها للكيلو
  • الدواجن الرومي: 75-78 جنيها للكيلو
  • الدواجن الأمهات البيضاء: 50 -51 جنيها في المزرعة وبين 53-54 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 13.75_14 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 10.5_10.75 جنيه.
اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم 

واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم لتسجل  82-84 جنيها  للطبق في المزرعة و 90-95 جنيها  للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 78 -80 جنيها في المزرعة ، وبين 82 و 84 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 94 و 95 جنيها.  

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

  • أسعار البط  البلدي بـين 65-75 جنيها للكيلو.
  • أسعار البط المسكوفي بين 55-60 جنيها للكيلو.
  • أسعار البط الفرنساوي بين 40-47 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط المولر بين 45-50 جنيها للكيلو.
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